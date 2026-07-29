Mundial de Figuras Obligatorias: Manuela Borghello Pacher competirá en Chicago

REDACCIÓN ELONCE
El Mundial de Figuras Obligatorias tendrá presencia entrerriana con Manuela Borghello Pacher. La patinadora de 13 años repasó su camino hasta la clasificación, recordó sus logros internacionales y contó cómo se prepara para el gran desafío en Estados Unidos.
El Mundial de Figuras Obligatorias será el próximo gran objetivo para Manuela Borghello Pacher, la joven patinadora de 13 años que representará a la Argentina en septiembre en Chicago, Estados Unidos. Luego de una destacada trayectoria en competencias sudamericanas y panamericanas, la deportista afrontará por primera vez una cita mundialista, un desafío que vive con entusiasmo y responsabilidad.
Antes de emprender el viaje, la adolescente aseguró que intenta enfocarse en el presente y disfrutar cada etapa de la preparación. “Estar disfrutando el proceso”, afirmó al referirse al camino que la llevó hasta la máxima competencia internacional de la especialidad.
La clasificación no fue sencilla. Para conseguir un lugar entre las mejores representantes del país debió atravesar una serie de torneos nacionales y evaluativos en los que el rendimiento debía mantenerse en un nivel muy alto.
El camino hacia la clasificación
“Para poder clasificar tuvimos que hacer una serie de torneos nacionales y evaluativos. Tenes que quedar en el top 3 de todos los torneos y sale una lista que te dice si clasificaste”, explicó sobre el exigente sistema que define a las representantes argentinas.
Ese proceso premió la regularidad y el trabajo sostenido durante toda la temporada, permitiéndole obtener el pasaje al Mundial que se desarrollará en la ciudad estadounidense de Chicago.
Su vínculo con el patín comenzó cuando era muy pequeña. La pasión por este deporte estuvo presente desde siempre en su familia y terminó de consolidarse gracias a una popular serie juvenil.
“Arranqué de chiquita, cuando tenía cinco años porque el patín fue un deporte que siempre estuvo en mi familia por mi tía (Carolina Pacher) y además justo salió la serie ‘Soy Luna’, me gustó y me enganché”, recordó.
Una carrera con importantes logros internacionales
A pesar de su corta edad, Manuela ya construyó un destacado recorrido competitivo. Comenzó a participar en su categoría en 2022 y un año después inició su experiencia internacional con excelentes resultados.
“Fue en Paraguay, en un Sudamericano en el que quedé primera. En 2024, fui al primer Panamericano en Colombia, que también quedé primera. Ya en 2025, participé del Panamericano en Buenos Aires, que quedé cuarta. Este año fue de nuevo en Bs. As., que quedé subcampeona”, repasó.
Ese crecimiento constante la posicionó entre las mejores especialistas del continente y le abrió las puertas del Mundial, donde buscará seguir sumando experiencia frente a las máximas exponentes de la disciplina.
Una especialidad que exige precisión y concentración
Las figuras obligatorias representan una de las modalidades más técnicas del patín artístico. En ellas, la precisión resulta determinante y cada movimiento es evaluado al detalle por los jueces.
“Se tratan de unos círculos que están pintados en el piso. Tenes que seguir las líneas, haciendo distintos giros y siempre con mucha concentración. Hay que estar muy firmes porque son muy pocas vueltas y hay que demostrar todo lo que trabajaste. Hay círculos más grandes y más chicos”, describió la joven deportista.
Además, explicó que cada competencia incorpora un componente de incertidumbre: “Tenemos una cantidad de figuras y hay distintos grupos que tiene cada figura. Luego sortean y te dicen que figura te toca”.
Para afrontar esa exigencia técnica, la preparación es intensa y multidisciplinaria. “Entreno todos los días, salvo el domingo, intercalando entre pistas, gimnasio, psicóloga y otros complementos. Son cuatro o cinco horas por día”, señaló.