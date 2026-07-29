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River empata 0 a 0 con Gimnasia en La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura

El River de Eduardo Coudet busca recuperarse de la derrota frente a Barracas Central en el Bosque de La Plata. Seguí las incidencias del partido.

29 de Julio de 2026
Nicolás Otamendi va de titular.
Nicolás Otamendi va de titular. Foto: La Nación.

El River de Eduardo Coudet busca recuperarse de la derrota frente a Barracas Central en el Bosque de La Plata. Seguí las incidencias del partido.

River quiere dejar en el olvido la derrota en el debut del Torneo Clausura frente a Barracas Central en el Monumental. Este miércoles enfrenta a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 19:15 horas.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

41 minutos: Jeremías Merlo alertó a Beltrán

El extremo izquierdo encaró a Lucas Martínez Quarta, enganchó hacia afuera y sacudió un zurdazo que atravesó el área chica hasta salir a centímetros de un palo.

 

33 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE INSFRÁN A FREITAS!

El juvenil picó al vacío para recibir un pase de Ángel Correa y ejecutó un tiro que rebotó en el pecho del arquero. A continuación, la pelota le quedó a Lucas Beltrán, que no pudo direccionarla y se perdió a un lado del palo izquierdo. De igual forma, la acción fue anulada por un milimétrico fuera de juego de Freitas.

 

30 minutos: Ángel Correa activó a River Plate

El ex hombre del Atlético de Madrid se llevó una pelota de guapo, encaró a la defensa rival y sacudió un disparo a las manos del arquero.

 

&Aacute;ngel Correa, delantero de River. Foto: X oficial de River.
Ángel Correa, delantero de River. Foto: X oficial de River.

 

25 minutos: nuevo avance del anfitrión

El cabezazo de Renzo Giampaoli se perdió a centímetros del arco de River Plate.

 

18 minutos: partido parejo en La Plata

El Millonario conserva el dominio de la pelota frente a un rival que apuesta al contragolpe.

 

8 minutos: respuesta rápida del Lobo

Ignacio Fernández condujo un ataque desde la mitad de la cancha y resolvió el avance con un disparo frontal elevado.

 

7 minutos: Ángel Correa tuvo la primera llegada de River Plate

Angelito resolvió con un remate desde lejos que se perdió por encima del travesaño.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Gimnasia: Nelson Insfran; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martinez, Pedro Silva Torrejon; Ignacio Miramon, Mateo Seoane, Alexis Steimbach, Ignacio Fernández; Jeremias Merlo y Agustin Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

 

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Mauro Arambarri, Ángel Correa, Joaquín Freitas, Tomás Galván y Lucas Beltrán.

Temas:

River Gimnasia De La Plata
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