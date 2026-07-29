River buscará su primer triunfo ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

River visitará este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 19.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo y será dirigido por Leandro Rey Hilfer.

El conjunto de Núñez necesita recuperarse después de un complicado regreso a la actividad. Primero perdió 3-1 frente a Aldosivi y quedó eliminado de la Copa Argentina, mientras que luego cayó 1-0 como local ante Barracas Central en su debut por el campeonato.

Gimnasia también buscará sumar sus primeros puntos en el certamen. El equipo dirigido por Ariel Pereyra comenzó el torneo con una derrota 2-1 frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda, aunque dejó una imagen competitiva.

Los cambios que analiza River

Eduardo Coudet mantendría gran parte del equipo que perdió frente a Barracas Central. La principal modificación estaría en el ataque, donde Ángel Correa ingresaría para acompañar a Rafael Santos Borré.

En el mediocampo continuarían Fausto Vera y Lucas Gabriel Silva, con Tomás Galván y Lautaro Pereyra por las bandas. La defensa estaría integrada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña.

Coudet busca revertir la situación.

River incorporó seis jugadores durante el mercado de pases, pero todavía trabaja para completar su plantel. Entre las negociaciones abiertas aparecen los nombres de Francisco Ortega y Tobías Andrada.

Cómo llega Gimnasia

El Lobo no podrá contar con Marcelo Torres, quien se lesionó al ejecutar un penal durante el encuentro ante Racing. Su salida obligará al entrenador a modificar la dupla ofensiva para recibir al conjunto de Núñez.

Ariel Pereyra apostaría por Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo en el ataque. Ignacio Fernández ocuparía un lugar en el mediocampo junto con Ignacio Miramón y Mateo Seoane.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se registró en mayo, por los cuartos de final del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, el conjunto millonario se impuso 2-0 con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

Las posibles formaciones

Gimnasia formaría con Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli y Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane e Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo.

La probable alineación de River sería Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Fausto Vera y Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván y Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Ángel Correa.

El encuentro comenzará a las 19.15 y será televisado por ESPN Premium. Germán Delfino estará a cargo del VAR, mientras que Salomé Di Iorio será la asistente.