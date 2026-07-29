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Deportes Polémica por el arbitraje

La FIFA contradijo a la IFAB y respaldó la expulsión de Embolo ante Argentina en el Mundial 2026

El organismo sostuvo que el VAR actuó correctamente al retirar la amarilla a Leandro Paredes y sancionar al delantero suizo por simulación. La jugada había generado una interpretación diferente por parte de la entidad encargada de redactar las reglas del fútbol.

29 de Julio de 2026
Expulsión de Embolo.
Expulsión de Embolo.

El organismo sostuvo que el VAR actuó correctamente al retirar la amarilla a Leandro Paredes y sancionar al delantero suizo por simulación. La jugada había generado una interpretación diferente por parte de la entidad encargada de redactar las reglas del fútbol.

La FIFA respaldó la expulsión de Breel Embolo durante el partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El organismo consideró que la aplicación del protocolo de “identidad equivocada” permitió corregir una decisión que había perjudicado inicialmente a Leandro Paredes.

 

La postura apareció después de que la International Football Association Board (IFAB), encargada de establecer las reglas del fútbol, señalara que el VAR no podía utilizarse para modificar la naturaleza de la infracción sancionada. Esa interpretación había instalado que el delantero suizo fue expulsado incorrectamente.

 

El episodio ocurrió el 11 de julio, cuando el encuentro estaba igualado 1-1. Embolo cayó mientras era marcado por Paredes y el árbitro portugués João Pinheiro amonestó inicialmente al mediocampista argentino. Tras revisar las imágenes, anuló esa tarjeta y sancionó al atacante por simulación. Como ya tenía una amarilla, el suizo fue expulsado.

 

 

Por qué la FIFA consideró correcta la expulsión

 

La FIFA explicó que su interpretación sobre la “identidad equivocada” fue aplicada de manera uniforme durante el Mundial. El mismo criterio había sido utilizado para sancionar a Miguel Almirón durante el encuentro entre Paraguay y Estados Unidos.

 

Según el organismo, una simulación no debería provocar que un rival reciba una amonestación injustificada, especialmente cuando esa tarjeta puede derivar posteriormente en una expulsión o en una suspensión por acumulación de sanciones.

 

 

Bajo ese criterio, el VAR podía intervenir para evitar que Paredes cargara con una amarilla por una infracción que no había cometido. La revisión llevó al árbitro a considerar que Embolo había intentado engañarlo y, por lo tanto, correspondía sancionarlo.

 

“No consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR y la decisión restauró la justicia”, sostuvo la FIFA al pronunciarse sobre la polémica acción.

 

Las diferencias con la interpretación de la IFAB

 

La discusión surgió porque el protocolo vigente permite revisar una tarjeta por “identidad equivocada”, pero existen diferencias sobre el alcance de esa disposición. La IFAB había indicado que la herramienta sirve para identificar correctamente al autor de una infracción, pero no para cambiar una falta por una simulación cometida por un adversario.

 

 

La FIFA, en cambio, sostuvo que mantuvo conversaciones con la entidad durante el Mundial y que la interpretación aplicada fue considerada válida. También anticipó que el tema formará parte de futuras discusiones destinadas a revisar y precisar la redacción del protocolo del VAR.

 

Argentina disputó gran parte del encuentro con un jugador más y terminó imponiéndose por 3-1 durante el tiempo suplementario. La controversia continuó después del Mundial y abrió un debate reglamentario que podría derivar en una modificación para evitar nuevas interpretaciones contrapuestas.

Temas:

FIFA IFAB Mundial 2026 Selección Argentina
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