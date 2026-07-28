Máxima Duportal: su presente en River, Las Leoncitas y el desafío de volver a crecer

REDACCIÓN ELONCE
Máxima Duportal repasó en Elonce su actualidad en River, la experiencia de vestir la camiseta argentina y los desafíos que atravesó para sostenerse en el hockey metropolitano.
La jugadora entrerriana Máxima Duportal analizó su presente deportivo en River Plate, recordó su paso por Las Leoncitas y destacó el esfuerzo que realizó para adaptarse a las exigencias del hockey de Buenos Aires. Durante su visita a Paraná, la defensora dialogó con "El Once Deportivo", programa que se emitió por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y aseguró que mantiene intacto el objetivo de seguir creciendo.
Formada en el Club Atlético Talleres, Duportal aprovechó el receso de la competencia para regresar a la capital entrerriana, reencontrarse con su familia y acompañar a su hermana en un partido. “Una semana y unos días más nos dieron a las chicas del interior, así que el jueves tengo que retomar la vuelta”, contó sobre el breve descanso antes de regresar a los entrenamientos.
La deportista, de 21 años, transitó su segunda temporada con River y reconoció que el equipo atravesó una etapa compleja en el torneo Metropolitano. “La actualidad con River es un poco lo que le está pasando a Patronato. Estamos realmente en la misma racha de no ganar”, comparó.
La falta de gol y una situación exigente
Duportal explicó que el conjunto millonario generó oportunidades, pero no pudo convertirlas en resultados positivos. La falta de eficacia llevó al equipo a quedar cerca de los últimos puestos de la tabla y lo obligó a buscar puntos para alejarse de la zona de riesgo.
“No nos entra la bocha, no nos entran los goles, pero tratando de fin de semana a fin de semana ir mejorando todos los aspectos y buscándolo sí o sí, no estamos dejando de buscarlo”, afirmó.
La defensora señaló que River había quedado a un punto del repechaje y a dos unidades del descenso directo. “Tenemos que sí o sí empezar a sumar para salir de esa zona y estar un poco más tranquilas”, manifestó.
El equipo también atravesó un proceso de adaptación tras la llegada de un nuevo entrenador. Según explicó la jugadora, el cambio obligó al plantel a incorporar otra estructura de juego y modificar algunos movimientos dentro de la cancha.
“Este año tuvimos cambio de entrenador. Eso te lleva un poco a cambiar las cosas”, expresó. Sin embargo, sostuvo que la principal dificultad estuvo vinculada con la definición de las jugadas.
El trabajo mental dentro del plantel
Duportal consideró que el rendimiento deportivo no dependió exclusivamente de los aspectos técnicos y tácticos. El plantel también incorporó herramientas para fortalecer la confianza y superar la frustración provocada por los resultados adversos.
“Estamos haciendo un trabajo con un coaching para trabajar el tema de lo mental, el tema del equipo”, indicó. Aclaró que esa tarea había sido planificada desde el inicio del año y no surgió únicamente como consecuencia de la mala racha.
La jugadora valoró que el equipo mantuviera la intensidad y la búsqueda pese a los encuentros sin victorias. “Por suerte el equipo no baja los brazos, no paramos de insistir y no nos rendimos, que es lo importante”, remarcó.
En el plano personal, Duportal logró convertir goles importantes mediante córner corto. Recordó especialmente un tanto ante Banco Nación, marcado a pocos minutos del final, que permitió cortar una serie negativa: “Fue clave, que fue el partido que veníamos de esa seguidilla que pudimos romper y ahí sumamos tres puntos”, relató sobre aquella actuación.
El llamado que cambió su carrera
La entrerriana también repasó el momento en el que comenzó a imaginar la posibilidad de competir en Buenos Aires. El punto de inflexión ocurrió durante un encuentro amistoso que disputó con El Quillá ante River.
“Estuve iluminada, realmente fue un muy buen partido mío”, recordó. Días después recibió una convocatoria para participar de una concentración, experiencia que le permitió conocer desde adentro las exigencias del nivel metropolitano.
La primera estadía estuvo condicionada por problemas físicos. Duportal sufrió una sobrecarga en la espalda y una molestia en la rodilla que le impidieron entrenarse con normalidad. Al regresar a Paraná, tomó la decisión de prepararse para buscar una nueva oportunidad.
“Cuando volví le dije, ‘Mamá, yo quiero esto, esto es lo que a mí me gusta, ese nivel, esa exigencia y poder hacerlo bien físicamente me encantaría’”, contó.
Durante los meses siguientes intensificó sus trabajos de gimnasio, preparación física, técnica y táctica. Finalmente, en 2025 se radicó en Buenos Aires y se incorporó a River.
Las diferencias con el hockey de Buenos Aires
Duportal sostuvo que el principal cambio que encontró fue la intensidad física. También destacó la paridad de los equipos y la exigencia que implicó competir semanalmente ante rivales de alto nivel.
“De los 14 equipos, realmente todos los partidos son muy parejos”, explicó. En ese contexto, agregó que no existieron encuentros sencillos ni posibilidades de relajarse durante el torneo.
La defensora también hizo referencia al denominado “trabajo invisible”, relacionado con la preparación fuera de los entrenamientos grupales, la alimentación, el descanso y el cuidado físico. “No te digo que se toma el hockey profesionalmente, pero sí te puedo decir que de todos los equipos, el 85% de las jugadoras hacen ese trabajo invisible que acá lamentablemente no se ve tanto”, aseguró.
Para Duportal, esa preparación marcó una diferencia considerable entre las competencias. “Más que nada la física es lo que más noté cuando estaba allá”, añadió.
La emoción de vestir la camiseta argentina
Uno de los momentos más significativos de su carrera fue la convocatoria a Las Leoncitas. Su primera participación ocurrió en un torneo 4 Naciones realizado en Rosario.
“Uno siempre sueña, siempre quiere estar, pero de ahí a que te nombren en la lista hay un bache muy grande”, afirmó. La noticia generó una fuerte emoción en su familia y en la propia jugadora.
“Cuando lo dicen, llego a mi casa y las lágrimas, es una emoción tremenda”, recordó.
Además, en aquella primera experiencia recibió la capitanía del seleccionado. Duportal sostuvo que intentó asumir el liderazgo desde su posición de defensora central, mediante la comunicación y el orden dentro del campo.
“Como juego de defensora central, siempre tendés a estar muy presente en la cancha hablando, ordenando”, explicó. La designación la sorprendió porque se enteró un día antes del partido. “El equipo me apoyó y me llevó a poder hacerlo de la mejor manera”, valoró.
El número 37 y el sueño de la selección
Duportal también contó la particular historia del número 37, dorsal que utilizó durante gran parte de su carrera y que logró llevar con el seleccionado argentino.
“Quería el 10 como mi hermana Cielo”, relató. Ante la imposibilidad de elegir ese número, buscó una alternativa vinculada con la misma cifra.
“Digo, 3 + 7 da 10. De ahí sale el 37 y lo uso hasta el día de hoy”, reveló.
La defensora manifestó que vestir la camiseta argentina implicó sacrificios y exigencias que no imaginaba cuando era niña. “Uno cuando es chico no sabe todo lo que es tener que entrenar. Uno solo ve los partidos y dice, ‘Yo quiero estar ahí en la cancha’”, expresó.
Entre los momentos más duros mencionó las sesiones físicas bajo altas temperaturas y las restricciones propias del alto rendimiento. Sin embargo, aseguró que cada esfuerzo tuvo sentido al momento de competir.
“Después ves que todo esfuerzo tiene su recompensa y vestir la camiseta, cantar el himno, ver a tu familia en la tribuna amerita todo”, sostuvo.
El vínculo con Talleres y las nuevas generaciones
Durante su regreso a Paraná, Duportal participó de un entrenamiento con las categorías infantiles de Talleres, club en el que dio sus primeros pasos. “Las nenas estaban todas ahí atentas escuchando con mucha atención todo”, contó. La experiencia le permitió recordar su propia infancia y la admiración que sentía por las jugadoras de Primera División.
“Me re emociona porque sí me veo en ellas”, expresó. También destacó que siempre estuvo dispuesta a compartir experiencias y consejos con quienes se iniciaron en la disciplina.
La deportista sostuvo que Talleres continuó siendo un lugar especial dentro de su carrera, pese a su presente en River y sus experiencias con la selección. “Antes de cada partido, trato de pensar en esa Máxima que, como les decía, disfrutaba de estar en la cancha, que la pasaba muy bien, que se divertía”, confesó.
El seleccionado de Entre Ríos y los próximos objetivos
Duportal confirmó que River autorizó su participación con la selección entrerriana en el campeonato argentino que se disputaría en Córdoba.
“Ya tenemos el sí del club, que es lo más importante”, celebró. El equipo provincial debía afrontar una competencia exigente ante seleccionados de alto nivel.
“Va a ser un torneo re contra difícil, pero con todas las ganas y con mucho convencimiento del equipo”, anticipó.
La jugadora valoró especialmente la posibilidad de reencontrarse con compañeras y amigas de su etapa en Entre Ríos. “Me encanta jugar los torneos de selecciones, son muy lindos”, sostuvo.
Además, manifestó su deseo de volver a ser convocada por la selección argentina, aunque reconoció que el futuro dependía de las decisiones de los cuerpos técnicos.
“Yo me sigo entrenando igual, yo sigo poniendo todo mi empeño en el día de mañana poder estar”, afirmó. Y concluyó: “Ojalá el día de mañana se pueda dar ese llamado, pero si no contenta, a seguir entrenando y metiéndole con el club totalmente”.