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Deportes Fútbol argentino

Con cuatro partidos, comienza la segunda fecha del Torneo Clausura

Banfield-Sarmiento y San Lorenzo-Gimnasia de Mendoza abrirán la jornada. También jugarán Rosario Central-Racing y Argentinos Juniors-Estudiantes de Río Cuarto.

28 de Julio de 2026
Comienza la segunda fecha del Torneo Clausura
Comienza la segunda fecha del Torneo Clausura

Banfield-Sarmiento y San Lorenzo-Gimnasia de Mendoza abrirán la jornada. También jugarán Rosario Central-Racing y Argentinos Juniors-Estudiantes de Río Cuarto.

La segunda fecha del Torneo Clausura se pondrá en marcha este martes, en lo que será una intensa jornada que contará con cuatro partidos.

 

En el primero de ellos Banfield recibirá a Sarmiento de Junín a partir de las 19, en un encuentro entre dos equipos que debutaron con el pie izquierdo en este campeonato.

 

Banfield cayó 1-0 frente a Huracán, mientras que Sarmiento fue derrotado 3-2 por Argentinos Juniors.

 

A la misma hora, San Lorenzo buscará dejar atrás el flojo comienzo de semestre que tuvo tras su eliminación en la Copa Argentina y la caída frente a Lanús, cuando se mida con Gimnasia de Mendoza en condición de local.

Más tarde, a las 21:15, se vendrá uno de los partidos más interesantes de la fecha, ya que Rosario Central recibirá a Racing en un duelo que viene con mucha pica tras la polémica que se vivió en los cuartos de final del Torneo Apertura.

 

Finalmente, también a las 21:15, Argentinos Juniors buscará mantenerse en el camino del triunfo cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto, que está obligado a empezar a sumar para salir de la zona de descenso.

 

Cronograma de la segunda fecha del Torneo Clausura

Martes 28/7:

Banfield - Sarmiento a las 19

San Lorenzo - Gimnasia de Mendoza a las 19

Rosario Central - Racing a las 21:15

Argentinos Juniors - Estudiantes de Río Cuarto a las 21:15

 

Miércoles 29/7:

Barracas Central - Aldosivi a las 14:30

Defensa y Justicia - Deportivo Riestra a las 17

Gimnasia y Esgrima La Plata - River a las 19:15

Instituto de Córdoba - Platense a las 21:30

 

Jueves 30/7:

Independiente Rivadavia de Mendoza - Huracán a las 19

Talleres de Córdoba - Vélez a las 19

Independiente - Newell´s a las 21:15

Central Córdoba (SdE) - Atlético Tucumán a las 21:15

 

Miércoles 5/8:

Boca - Estudiantes de La Plata a las 19

Tigre - Belgrano de Córdoba a las 21:15

 

Jueves 6/8:

Unión de Santa Fe - Lanús a las 19

Temas:

Torneo Clausura partidos fecha 2
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