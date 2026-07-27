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Deportes Del fútbol argentino a la NWSL

Agostina Holzheier jugará en el Bay FC de Estados Unidos tras su paso por Racing

La futbolista crespense fue transferida al Bay FC, equipo de la liga profesional femenina de Estados Unidos. Llega tras consagrarse campeona con Racing y afianzarse en la Selección Argentina.

27 de Julio de 2026
Agostina Holzheier jugará en el Bay FC de Estados Unidos.
Agostina Holzheier jugará en el Bay FC de Estados Unidos.

La futbolista crespense fue transferida al Bay FC, equipo de la liga profesional femenina de Estados Unidos. Llega tras consagrarse campeona con Racing y afianzarse en la Selección Argentina.

Agostina Holzheier jugará en el Bay FC de Estados Unidos y dará un nuevo salto en su carrera profesional tras ser transferida desde Racing Club al equipo que compite en la National Women's Soccer League (NWSL), la máxima categoría del fútbol femenino estadounidense y una de las ligas más importantes del mundo.

 

La delantera oriunda de Crespo cerró una etapa de tres temporadas en Racing, donde se consolidó como una de las principales figuras del plantel.

 

Según Estación Plus, desde su llegada en 2023 disputó 78 partidos oficiales, convirtió 27 goles y fue una pieza clave en la obtención del campeonato conseguido por La Academia durante la presente temporada.

 

Una carrera en constante crecimiento

 

El rendimiento de Holzheier también tuvo impacto a nivel internacional. Sus actuaciones en el fútbol argentino le permitieron ganarse un lugar en la Selección Argentina, con la que integró el plantel que logró la clasificación para la próxima Copa del Mundo.

 

Con su incorporación al Bay FC, la entrerriana afrontará el desafío más importante de su carrera al sumarse a una competencia que reúne a algunas de las mejores jugadoras del mundo y que continúa consolidándose como una referencia del fútbol femenino internacional.

 

 

De Crespo a una de las ligas más competitivas

 

La carrera de la futbolista comenzó en el Club Unión de Crespo. Luego vistió las camisetas de River Plate, Grêmio de Porto Alegre y Racing Club, construyendo una trayectoria que ahora la llevará a competir en Estados Unidos.

 

En el Bay FC compartirá plantel con Aldana Cometti, capitana de la Selección Argentina y una de las referentes del fútbol femenino nacional.

 

 

El traspaso representa un nuevo reconocimiento para la futbolista entrerriana, que llevará el nombre de Crespo y de Entre Ríos a una de las ligas de mayor prestigio y proyección del fútbol femenino mundial.

Temas:

Fútbol Argentina Crespo Fútbol Femenino Estados Unidos
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