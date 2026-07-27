David Romero, el goleador que Boca busca con una oferta que incluye al entrerriano Jabes Saralegui

David Romero se convirtió en uno de los delanteros más buscados del mercado. Boca presentó una propuesta que sedujo a Tigre con dinero, jugadores y un porcentaje del pase, aunque Sevilla y Parma también avanzaron con ofertas por el goleador.
David Romero pasó a ser una de las prioridades de Boca para reforzar el ataque de cara a la segunda parte de la temporada. El Xeneize elevó una propuesta verbal que convenció a Tigre porque combina dinero, la cesión de futbolistas y la posibilidad de que el Matador conserve un porcentaje del pase para una futura transferencia. Sin embargo, cuando parecía tomar ventaja en la negociación, aparecieron dos competidores de peso desde Europa: Sevilla y Parma, que ya hicieron llegar sus respectivas ofertas por el delantero.
La búsqueda de un nuevo centrodelantero se aceleró en Boca luego de la lesión de Adam Bareiro y del irregular redimiento de Milton Giménez. Esa situación llevó al entrenador Rodolfo Arruabarrena a solicitar la incorporación de un atacante para este mercado de pases.
Entre las alternativas analizadas por la dirigencia figuraron Luciano Gondou y David Romero, aunque el delantero de Tigre ganó terreno gracias a un semestre sobresaliente. El atacante de 23 años convirtió 11 goles en los 19 encuentros que disputó y se transformó en una de las grandes revelaciones del fútbol argentino durante 2026.
Una propuesta que sedujo a Tigre
La oferta presentada de manera verbal por Boca contempló la continuidad de Jabes Saralegui, quien actualmente juega a préstamo en Tigre, la cesión por un año del juvenil Camilo Rey Domenech y una suma de dinero a cambio del 70% de la ficha del goleador.
Además, si la negociación lo requiere, también podría incorporarse Williams Alarcón como parte de la operación. Aunque todavía resta la formalización de la propuesta, en Tigre observaron con buenos ojos la estructura del ofrecimiento.
El interés no resulta casual. Entre ambas instituciones existe una relación fluida desde hace varios mercados de pases, con múltiples préstamos de futbolistas y negociaciones exitosas. Uno de los antecedentes más recordados fue la transferencia de Mateo Retegui en 2023, cuando Tigre adquirió el 50% de su pase por 2,3 millones de dólares antes de venderlo meses después al Genoa por 15 millones, operación que dejó 7,5 millones de dólares para las arcas del club de Victoria.
Europa entró en escena
Pese al optimismo que generó la propuesta de Boca, la negociación quedó abierta por la irrupción de Sevilla y Parma. Ambos clubes europeos ya enviaron ofertas formales a Tigre y esperan una respuesta mientras analizan los próximos pasos de la operación.
Desde la dirigencia del Matador también mantienen firme una condición: para desprenderse de David Romero pretenden una cifra cercana a los ocho millones de dólares y, además, conservar un porcentaje de la ficha pensando en una futura transferencia, comunicó TyC Sports.
El interés europeo representa un desafío para Boca porque la posibilidad de competir en la Serie A italiana o en La Liga española aparece como un atractivo importante para el delantero. Esa variable podría terminar siendo determinante al momento de definir su futuro.
Por ahora, las conversaciones continúan abiertas y no existe una decisión definitiva. Mientras Boca intenta transformar su propuesta verbal en una oferta formal para cerrar cuanto antes la incorporación, Sevilla y Parma buscan convencer tanto a Tigre como al futbolista. El desenlace dependerá de las condiciones económicas y del proyecto deportivo que resulte más seductor para David Romero, uno de los nombres más codiciados del actual mercado de pases.