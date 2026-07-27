Quiénes eran las víctimas del choque fatal en Ruta 9: murió una melliza y su hermana pelea por su vida

En el siniestro vial falleció un hombre de 32 años y su hija.

La tragedia vial ocurrida en la Ruta Nacional 9 Norte este domingo al mediodía, en la provincia de Córdoba, dejó al descubierto el drama que atraviesa una familia de Quilmes, luego de que un choque frontal terminara con la vida de un hombre de 32 años y de una de sus hijas mellizas. La otra niña permanece internada en grave estado, mientras su madre continúa hospitalizada.

Con el correr de las horas, las víctimas fatales fueron identificadas como Nicolás Moscarda, de 32 años, y una de sus pequeñas hijas. Ambos viajaban junto a Johanna Peñaloza, esposa de Moscarda, y la otra melliza cuando el automóvil en el que se trasladaban impactó de frente contra una camioneta sobre la ruta nacional 9 Norte, a la altura de Las Peñas, en el departamento Totoral.

El hecho generó una profunda conmoción por la historia de la familia y el destino de las dos hermanas, ya que una perdió la vida en el acto mientras que la otra continúa internada y lucha por sobrevivir.

Una familia unida por el movimiento scout

Nicolás Moscarda era licenciado en Educación y residía en el partido bonaerense de Quilmes. Su esposa, Johanna Peñaloza, trabaja en el área de atención al cliente de una empresa de logística y transporte de encomiendas, publicó LaVozdelInterior.

Según trascendió, ambos se habían conocido años atrás mientras participaban del movimiento scout, donde iniciaron una relación que luego dio origen a su familia.

Tras el siniestro, Peñaloza fue trasladada al Hospital Vicente Agüero, de Jesús María, donde permanece internada recibiendo atención médica.

El drama de las mellizas

El aspecto más doloroso de la tragedia es el que involucra a las dos pequeñas hijas de la pareja.

Las niñas eran mellizas. Una de ellas murió como consecuencia del violento impacto, mientras que su hermana sobrevivió al choque y permanece internada en estado crítico, donde los médicos continúan luchando por salvarle la vida.