Feriados: cuándo será el único fin de semana largo de agosto y qué descansos quedan en 2026

REDACCIÓN ELONCE
El lunes 17 de agosto será el único fin de semana largo del mes por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Además, el calendario nacional aún prevé otros feriados y un descanso de cuatro días en diciembre.
Feriado de agosto. El calendario oficial ya tiene marcada una de las fechas más esperadas del segundo semestre: el lunes 17 de agosto será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y dará lugar al único fin de semana largo del mes.
El descanso abarcará tres días consecutivos, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto inclusive, una oportunidad que muchos argentinos aprovecharán para realizar escapadas, visitar familiares o simplemente disfrutar de una pausa en la rutina.
Al coincidir la conmemoración con un lunes, no será necesario trasladar la fecha, por lo que el fin de semana largo se conformará de manera automática.
Por qué es feriado el 17 de agosto
El feriado recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, considerado una de las figuras más importantes de la historia argentina y uno de los principales líderes del proceso independentista de Argentina, Chile y Perú.
La fecha integra el listado de feriados nacionales trasladables establecido por la legislación argentina. Sin embargo, cuando coincide con un lunes o un viernes, como ocurrirá este año, permanece en su día original sin necesidad de modificaciones.
De esta manera, el cronograma de agosto quedará conformado por el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto como feriado nacional, constituyendo el único fin de semana largo del mes.
Cómo se paga si se trabaja
La Ley de Contrato de Trabajo establece un régimen especial para quienes deban cumplir tareas durante un feriado nacional.
En esos casos, los trabajadores tienen derecho a percibir una remuneración equivalente al doble de una jornada habitual, salvo que exista una disposición diferente prevista en el convenio colectivo de la actividad o en una normativa específica.
Por ese motivo, las empresas, comercios y organismos que mantengan su funcionamiento durante el lunes 17 deberán aplicar el esquema de pago correspondiente para el personal alcanzado.
Los feriados que restan en 2026
Luego del descanso de agosto, el calendario nacional aún contempla varias fechas para lo que resta del año.
Entre los feriados trasladables figuran el lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y el martes 24 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.
En tanto, los feriados inamovibles serán el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, y el viernes 25 de diciembre, Navidad.
Un fin de semana largo de cuatro días
El calendario también incluye un feriado con fines turísticos el lunes 7 de diciembre, que se combinará con el feriado inamovible del martes 8 de diciembre.
Esa combinación permitirá conformar uno de los descansos más extensos del año, con cuatro días consecutivos, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.
Con estas fechas ya definidas, el segundo semestre ofrecerá nuevas oportunidades para planificar viajes, actividades recreativas o reuniones familiares antes del cierre de 2026.