 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Calendario oficial 2026

Feriados: cuándo será el único fin de semana largo de agosto y qué descansos quedan en 2026

El lunes 17 de agosto será el único fin de semana largo del mes por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Además, el calendario nacional aún prevé otros feriados y un descanso de cuatro días en diciembre.

27 de Julio de 2026
Cuándo es el próximo feriado nacional y qué se conmemora.
Cuándo es el próximo feriado nacional y qué se conmemora. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

El lunes 17 de agosto será el único fin de semana largo del mes por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Además, el calendario nacional aún prevé otros feriados y un descanso de cuatro días en diciembre.

Feriado de agosto. El calendario oficial ya tiene marcada una de las fechas más esperadas del segundo semestre: el lunes 17 de agosto será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y dará lugar al único fin de semana largo del mes.

 

El descanso abarcará tres días consecutivos, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto inclusive, una oportunidad que muchos argentinos aprovecharán para realizar escapadas, visitar familiares o simplemente disfrutar de una pausa en la rutina.

 

Al coincidir la conmemoración con un lunes, no será necesario trasladar la fecha, por lo que el fin de semana largo se conformará de manera automática.

Por qué es feriado el 17 de agosto

 

El feriado recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, considerado una de las figuras más importantes de la historia argentina y uno de los principales líderes del proceso independentista de Argentina, Chile y Perú.

 

La fecha integra el listado de feriados nacionales trasladables establecido por la legislación argentina. Sin embargo, cuando coincide con un lunes o un viernes, como ocurrirá este año, permanece en su día original sin necesidad de modificaciones.

 

De esta manera, el cronograma de agosto quedará conformado por el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto como feriado nacional, constituyendo el único fin de semana largo del mes.

 

Cómo se paga si se trabaja

 

La Ley de Contrato de Trabajo establece un régimen especial para quienes deban cumplir tareas durante un feriado nacional.

 

En esos casos, los trabajadores tienen derecho a percibir una remuneración equivalente al doble de una jornada habitual, salvo que exista una disposición diferente prevista en el convenio colectivo de la actividad o en una normativa específica.

 

Por ese motivo, las empresas, comercios y organismos que mantengan su funcionamiento durante el lunes 17 deberán aplicar el esquema de pago correspondiente para el personal alcanzado.

 

Los feriados que restan en 2026

 

Luego del descanso de agosto, el calendario nacional aún contempla varias fechas para lo que resta del año.

 

Entre los feriados trasladables figuran el lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y el martes 24 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

 

En tanto, los feriados inamovibles serán el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, y el viernes 25 de diciembre, Navidad.

 

Un fin de semana largo de cuatro días

 

El calendario también incluye un feriado con fines turísticos el lunes 7 de diciembre, que se combinará con el feriado inamovible del martes 8 de diciembre.

 

Esa combinación permitirá conformar uno de los descansos más extensos del año, con cuatro días consecutivos, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.

 

Con estas fechas ya definidas, el segundo semestre ofrecerá nuevas oportunidades para planificar viajes, actividades recreativas o reuniones familiares antes del cierre de 2026.

Temas:

feriado nacional fin de semana largo calendario
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso