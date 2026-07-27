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El Club de los Abuelos invita a un mate bingo para celebrar el Día de la Pachamama

La propuesta se realizará este sábado 1° de agosto desde las 15 en el Club de los Abuelos. La actividad está abierta a toda la comunidad, tendrá premios, servicio de cantina y coincidirá con la celebración del Día de la Pachamama.

27 de Julio de 2026
Club de los Abuelos
Club de los Abuelos Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La propuesta se realizará este sábado 1° de agosto desde las 15 en el Club de los Abuelos. La actividad está abierta a toda la comunidad, tendrá premios, servicio de cantina y coincidirá con la celebración del Día de la Pachamama.

El Club de los Abuelos de Paraná realizará este sábado 1° de agosto un mate bingo abierto a toda la comunidad para celebrar el Día de la Pachamama. La actividad comenzará a las 15 y combinará juegos, sorteos, premios y una tarde de encuentro familiar en un ambiente pensado para compartir entre amigos.

 

La invitación fue realizada por María Riestra, integrante de la comisión directiva de la institución, quien destacó que el objetivo es ofrecer un espacio recreativo para vecinos de todas las edades. "Estamos muy contentos de hacer otro mate bingo este sábado a las 15 horas. La entrada cuesta $1.000 e incluye tres cartones para el pozo final y un delicioso pastelito", señaló.

Una propuesta para compartir en familia

 

El encuentro coincidirá con el Día de la Pachamama, una fecha tradicional que se celebra cada 1° de agosto en distintos puntos del país.

 

En ese sentido, Riestra recordó una de las costumbres más populares de la jornada. "Vamos a tener que tener caña con ruda para pasar el invierno", comentó entre sonrisas al hacer referencia a la tradición.

 

Desde la organización señalaron que cualquier persona podrá participar, sin necesidad de ser socio del club, ubicado sobre calle Laprida 649.

El Club de los Abuelos invita a un mate bingo para celebrar el Día de la Pachamama

La invitación está abierta a toda la comunidad

 

La dirigente explicó que el mate bingo busca reunir a vecinos de distintos barrios en una tarde de recreación. "Puede venir cualquier persona de la ciudad. No hace falta ser socio; todos los que quieran jugar y pasarla bien son bienvenidos", expresó.

 

La entrada tendrá un valor de $1.000 e incluirá tres cartones para participar del pozo final, considerado el premio principal de la jornada, además de un pastelito para cada asistente.

Habrá cantina y premios

 

Como en cada edición, los asistentes podrán llevar su propio mate para compartir durante la tarde. Además, el Club de los Abuelos ofrecerá un servicio de cantina con distintas opciones para acompañar la merienda.

 

"Cada uno trae su mate, pero también tendremos cantina con tortas fritas y otras cosas para quienes quieran comprar algo salado", indicó Riestra.

 

A los premios del bingo se sumarán sorteos especiales previstos por la organización.

Una actividad para todas las edades

 

Desde la comisión directiva remarcaron que el encuentro está pensado para que participen familias completas. "Vienen familias enteras. También participan los chicos y la idea es que todos puedan disfrutar de una linda tarde", explicó.

 

Riestra recordó que este tipo de actividades forman parte de la tradición recreativa de la ciudad y destacó el clima de camaradería que se genera en cada edición. "Siempre lo pasamos muy bien entre todos porque, además del bingo, hay sorteos y muchos premios", aseguró.

Temas:

club de los abuelos Mate bingo Día de la Pachamama
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