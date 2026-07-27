Un gol de Cabo Verde ante Argentina fue elegido como el mejor del Mundial 2026

El mejor gol del Mundial 2026 fue el que Sidny Lopes Cabral convirtió para Cabo Verde frente a la Selección Argentina. La FIFA anunció que el potente remate del defensor fue elegido como el Gol Hyundai del Torneo luego de la votación realizada entre las acciones seleccionadas.

La jugada ocurrió durante el partido de los dieciseisavos de final disputado en el Miami Stadium. Lopes Cabral avanzó por el sector izquierdo, dejó atrás a Alexis Mac Allister y sacó un derechazo con efecto que ingresó en el ángulo del arco defendido por Emiliano “Dibu” Martínez.

El tanto estableció el empate 2-2 y obligó a Argentina a buscar la clasificación durante el tiempo suplementario. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni terminó imponiéndose por 3-2 y avanzó de ronda, pero el gol del futbolista caboverdiano quedó entre las imágenes más destacadas del encuentro.

El gol que superó a todos los candidatos

La conquista de Lopes Cabral fue elegida como la mejor del Mundial 2026, por delante de los tantos convertidos por Eldor Shomurodov para Uzbekistán y Wilson Isidor para Haití, que ocuparon la segunda y la tercera posición, respectivamente. La definición fue comunicada por la FIFA.

“En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: ‘Vamos a intentarlo’”, recordó el jugador de 23 años. El defensor explicó que apuntó directamente a la escuadra después de encontrar el espacio necesario para ejecutar el remate.

🔥 ¡PERO CLARO, TENÍA QUE SER EL DE ÉL!🔥 El infernal zapatazo de Sidny Lopes Cabral en el partido entre Argentina - Cabo Verde fue elegido el MEJOR GOL de la Copa del Mundo. ¿Qué te parece? ⚽ #ESPNMundial | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/swrqLvqEuh — SportsCenter (@SC_ESPN) July 27, 2026

“Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia el ángulo, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer”, relató. Lopes Cabral reconoció que solamente tomó dimensión de la jugada cuando observó la reacción de sus compañeros y de los espectadores.

La emoción de Lopes Cabral y su familia

El futbolista corrió hacia el sector donde se encontraban su madre y su novia, tal como les había prometido antes del partido. Sin embargo, al llegar advirtió que su madre se había desmayado por la emoción después de presenciar el gol ante la Selección Argentina.

Lopes Cabral también reveló que recibió un mensaje del brasileño Marcelo, uno de sus principales referentes como lateral. El exjugador del Real Madrid le informó que había votado su remate como el mejor de la competencia y elogió sus condiciones futbolísticas.

Con este reconocimiento, el caboverdiano se sumó a una nómina de ganadores integrada por Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison. Su conquista ante Dibu Martínez quedó oficialmente consagrada como la mejor del Mundial 2026.