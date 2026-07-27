La inflación de Argentina fue la segunda más elevada de América Latina durante el primer semestre

Argentina registró la segunda inflación más elevada de América Latina durante el primer semestre de 2026. El país acumuló una suba de precios del 16,8% entre enero y junio y solamente fue superado por Venezuela dentro de una comparación que incluyó a 19 economías de la región.

El relevamiento fue confeccionado por Ámbito a partir de los índices de precios al consumidor difundidos por los organismos estadísticos oficiales de cada país. Venezuela encabezó el listado con una variación acumulada del 129,8%, mientras que Cuba ocupó la tercera posición con un incremento del 12,24%.

En el caso argentino, el porcentaje fue informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El organismo también precisó que la inflación de junio fue del 1,9%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,5%. El registro mensual fue el más bajo de los últimos diez meses.

La diferencia entre Argentina y el resto de la región

La distancia con los países ubicados fuera del podio fue considerable. Bolivia apareció en el cuarto lugar con una suba acumulada del 4,82%, seguida por Colombia con el 4,77%, de acuerdo con los datos recopilados de sus respectivos organismos oficiales.

Más atrás quedaron Honduras, con un 3,8%; Perú, con un 3,4%; Brasil, con un 3,36%; y Uruguay, con un 3,33%. De esta manera, la inflación argentina fue más de tres veces superior a la registrada por Bolivia, el país que encabezó el grupo intermedio.

El relevamiento muestra que la mayoría de las economías latinoamericanas terminó los primeros seis meses del año con aumentos de precios de un solo dígito. Argentina, Venezuela y Cuba fueron las únicas que superaron el 10% acumulado durante ese período.

Cuáles fueron los países con menores aumentos

Entre las economías con variaciones más moderadas estuvieron Chile, con un 2,8%; El Salvador, con un 2,7%; Nicaragua, con un 2,17%; República Dominicana, con un 2,02%; y Paraguay, con un 1,9%.

Guatemala registró una suba del 1,67% y México acumuló un 1,5%. Los últimos lugares del listado fueron ocupados por Ecuador, con un 1,39%; Panamá, con un 1,1%; y Costa Rica, que presentó el porcentaje más bajo de la región con un 0,08%.

Aunque el INDEC registró una desaceleración mensual en Argentina durante el cierre del semestre —el índice bajó del 2,1% en mayo al 1,9% en junio—, esa moderación no alcanzó para modificar su posición regional. El país continuó entre las economías latinoamericanas con mayor aumento acumulado de precios.