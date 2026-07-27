Sueldos de las Fuerzas Armadas: cuánto cobrarán en agosto con el aumento del 6%

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 6% para el personal de las Fuerzas Armadas, medida que actualiza los haberes de oficiales y suboficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Los nuevos montos corresponden a los salarios devengados durante julio y serán percibidos por los efectivos en la liquidación de agosto.

La actualización salarial alcanza a todas las jerarquías militares y forma parte de la política de recomposición de haberes implementada durante 2026. Además del incremento, continúan vigentes suplementos y adicionales vinculados a la capacitación, la formación académica y las características del servicio.

Cuánto cobrarán los oficiales en agosto

Según la escala oficial, los haberes mensuales para el personal superior quedaron establecidos de la siguiente manera:

Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.308.312

General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $2.950.288

General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.688.003

Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.354.454

Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.047.084

Mayor y Capitán de Corbeta: $1.612.761

Capitán y Teniente de Navío: $1.335.686

Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.188.014

Teniente y Teniente de Corbeta: $1.071.034

Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $970.007

Escala salarial para suboficiales

Los nuevos haberes para el personal de suboficiales quedaron fijados en:

Suboficial Mayor: $1.654.153

Suboficial Principal: $1.466.446

Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.300.025

Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.143.517

Sargento y Cabo Principal: $1.026.617

Cabo Primero: $921.331

Cabo y Cabo Segundo: $852.744

Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $776.733

Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $718.795

Los valores corresponden al haber mensual básico de cada jerarquía. El salario final puede variar según los adicionales y suplementos que perciba cada integrante de las Fuerzas Armadas.

Qué adicionales pueden incrementar el salario

Además del haber básico, la remuneración puede incluir suplementos generales, compensaciones y adicionales relacionados con el destino, las funciones desempeñadas y las condiciones del servicio.

Durante este año también se incorporó un suplemento por formación académica para reconocer los estudios alcanzados por el personal militar. Los porcentajes previstos son:

Hasta 25% por título universitario de grado.

por título universitario de grado. Hasta 15% por título de posgrado.

por título de posgrado. Hasta 10% por título terciario o tecnicatura.

por título terciario o tecnicatura. Hasta 5% por certificaciones profesionales específicas.

A estos beneficios pueden sumarse otros adicionales establecidos por la normativa vigente, según las características particulares de cada destino o función.

Diferencias entre oficiales y suboficiales

La estructura de las Fuerzas Armadas distingue dos grandes escalafones. Los oficiales ocupan cargos de conducción y comando, mientras que los suboficiales desarrollan principalmente funciones técnicas, operativas y de apoyo.

Por ese motivo, la remuneración depende principalmente del grado alcanzado dentro de la carrera militar y de los suplementos que correspondan en cada caso.