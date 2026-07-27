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Economía

Sueldos de las Fuerzas Armadas: cuánto cobrarán en agosto con el aumento del 6%

El Gobierno oficializó un aumento del 6% para las Fuerzas Armadas. Los nuevos haberes regirán para oficiales y suboficiales en la liquidación de agosto.

27 de Julio de 2026
Actualización salarial para personal militar
Actualización salarial para personal militar

El Gobierno oficializó un aumento del 6% para las Fuerzas Armadas. Los nuevos haberes regirán para oficiales y suboficiales en la liquidación de agosto.

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 6% para el personal de las Fuerzas Armadas, medida que actualiza los haberes de oficiales y suboficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Los nuevos montos corresponden a los salarios devengados durante julio y serán percibidos por los efectivos en la liquidación de agosto.

 

La actualización salarial alcanza a todas las jerarquías militares y forma parte de la política de recomposición de haberes implementada durante 2026. Además del incremento, continúan vigentes suplementos y adicionales vinculados a la capacitación, la formación académica y las características del servicio.

 

Cuánto cobrarán los oficiales en agosto

Según la escala oficial, los haberes mensuales para el personal superior quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.308.312
  • General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $2.950.288
  • General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.688.003
  • Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.354.454
  • Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.047.084
  • Mayor y Capitán de Corbeta: $1.612.761
  • Capitán y Teniente de Navío: $1.335.686
  • Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.188.014
  • Teniente y Teniente de Corbeta: $1.071.034
  • Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $970.007

 

Escala salarial para suboficiales

Los nuevos haberes para el personal de suboficiales quedaron fijados en:

  • Suboficial Mayor: $1.654.153
  • Suboficial Principal: $1.466.446
  • Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.300.025
  • Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.143.517
  • Sargento y Cabo Principal: $1.026.617
  • Cabo Primero: $921.331
  • Cabo y Cabo Segundo: $852.744
  • Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $776.733
  • Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $718.795

Los valores corresponden al haber mensual básico de cada jerarquía. El salario final puede variar según los adicionales y suplementos que perciba cada integrante de las Fuerzas Armadas.

 

Qué adicionales pueden incrementar el salario

Además del haber básico, la remuneración puede incluir suplementos generales, compensaciones y adicionales relacionados con el destino, las funciones desempeñadas y las condiciones del servicio.

Durante este año también se incorporó un suplemento por formación académica para reconocer los estudios alcanzados por el personal militar. Los porcentajes previstos son:

  • Hasta 25% por título universitario de grado.
  • Hasta 15% por título de posgrado.
  • Hasta 10% por título terciario o tecnicatura.
  • Hasta 5% por certificaciones profesionales específicas.

 

A estos beneficios pueden sumarse otros adicionales establecidos por la normativa vigente, según las características particulares de cada destino o función.

Diferencias entre oficiales y suboficiales

La estructura de las Fuerzas Armadas distingue dos grandes escalafones. Los oficiales ocupan cargos de conducción y comando, mientras que los suboficiales desarrollan principalmente funciones técnicas, operativas y de apoyo.

 

Por ese motivo, la remuneración depende principalmente del grado alcanzado dentro de la carrera militar y de los suplementos que correspondan en cada caso.

Temas:

Fuerzas Armadas salarios ejército Armada Fuerza Aérea Oficiales suboficiales
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