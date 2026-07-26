Las compras internacionales tendrán una franquicia de USD 400 y un nuevo límite de envíos

El Gobierno modificó el régimen de compras internacionales realizadas mediante Correo Argentino y equiparó parte de sus condiciones con las aplicadas a los couriers privados. Los cambios alcanzan a los pedidos efectuados en plataformas como Shein, Temu y Amazon, aunque el tratamiento dependerá del sistema utilizado para ingresar el paquete al país.

El Decreto 604/2026 elevó de USD 50 a USD 400 por envío la franquicia disponible en la modalidad postal. Al mismo tiempo, redujo de 12 a cinco la cantidad de operaciones anuales por persona alcanzadas por esa exención.

El régimen de courier ya contemplaba una franquicia de USD 400 y un límite de cinco pequeños envíos por año calendario. Por esa razón, la principal modificación se concentra en los pedidos canalizados a través del operador postal oficial.

Qué impuestos se pagan por cada pedido

La franquicia de USD 400 se calcula sobre el valor FOB de la mercadería, sin incluir el costo internacional del transporte y el seguro. Dentro de ese monto, las compras internacionales quedan exentas de los derechos de importación y de la tasa de estadística.

El beneficio no implica una exención total de impuestos. Los pedidos continúan alcanzados por el IVA y por los impuestos internos cuando correspondan, tal como ya establece ARCA para los pequeños envíos por courier.

Si el valor supera los USD 400, el excedente deberá pagar los tributos previstos para una importación de consumo. El Decreto 604/2026 aplica el mismo criterio cuando se excede el cupo anual, aunque ARCA todavía debe dictar normas complementarias para precisar su instrumentación.

Cuántos pedidos podrá realizar cada persona

Correo Argentino y los couriers funcionan bajo regímenes diferentes, por lo que cada uno dispone de su propio límite de cinco envíos anuales. En principio, una persona podrá utilizar cinco operaciones postales y otras cinco mediante empresas privadas, siempre que cumpla los requisitos de cada modalidad.

Para las compras internacionales por courier, los paquetes deben valer hasta USD 3.000, pesar como máximo 50 kilos y contener hasta tres unidades de la misma especie. Además, la mercadería debe destinarse al uso personal y no puede tener finalidad comercial.

La nueva normativa también autoriza automáticamente al operador postal a representar al destinatario durante el trámite aduanero, salvo que la persona manifieste previamente su intención de intervenir por sí misma. Continúa pendiente la aclaración sobre cómo se computarán los envíos realizados antes de la entrada en vigencia del decreto, por lo que será necesario revisar el canal de entrega y el cupo disponible antes de confirmar nuevas compras internacionales.