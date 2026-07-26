Brasil retiró temporalmente a su embajador en Argentina tras las críticas de Milei

El gobierno de Brasil llamó este domingo a consulta a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, después de las fuertes críticas de Javier Milei contra Lula da Silva. Las expresiones fueron pronunciadas durante una actividad partidaria realizada el sábado en San Pablo.

Milei participó del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, quien competirá por el Partido Liberal en las elecciones previstas para octubre. Durante su discurso, el mandatario argentino calificó a Lula de “ladrón” y “delincuente”, además de cuestionar al gobierno brasileño.

El presidente argentino también insultó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. El magistrado había rechazado que Milei visitara al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por su participación en un intento de golpe de Estado.

Qué implica el llamado a consulta

La convocatoria implica el regreso temporal del embajador Julio Bitelli a Brasil para mantener reuniones con las autoridades de su país y analizar el estado de la relación con Argentina. La medida representa una señal de disconformidad diplomática, pero no supone la ruptura de vínculos ni el retiro definitivo del representante.

Embajador de Brasil.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño después de que su titular, Mauro Vieira, regresara de una gira por Asia. El llamado a consulta se resolvió luego de conversaciones con Lula, según la información conocida este domingo y confirmada por Reuters.

El presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, también rechazó las expresiones dirigidas contra Alexandre de Moraes. El magistrado consideró que se trató de una referencia irrespetuosa contra un integrante del máximo tribunal formulada dentro del territorio brasileño.

El acto político en San Pablo

Milei viajó a Brasil para acompañar a Flávio Bolsonaro en la presentación de su candidatura presidencial. La actividad fue organizada por el Partido Liberal y tuvo como objetivo impulsar al hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro como principal competidor de Lula.

La Justicia brasileña había impedido previamente que Milei se reuniera con Bolsonaro durante su estadía. Después de esa decisión, el mandatario argentino dirigió cuestionamientos contra Moraes y respaldó públicamente al espacio político que buscará desplazar al Partido de los Trabajadores en los próximos comicios.