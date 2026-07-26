Milei abrió la Expo Rural sin anuncios y aseguró: “Se viene un campo radicalmente distinto”

El presidente encabezó la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo y reivindicó las medidas adoptadas por su Gobierno para el sector agropecuario. Aunque no realizó anuncios, aseguró que continuará avanzando hacia la eliminación de las retenciones y pidió respaldo para su gestión.
Javier Milei inauguró la Exposición Rural de Palermo con un fuerte respaldo al sector agropecuario y aseguró que "se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos". Durante un extenso discurso, el Presidente repasó las medidas implementadas desde el inicio de su gestión para mejorar la rentabilidad del agro, defendió la eliminación de regulaciones y afirmó que el objetivo final es terminar con las retenciones, aunque no realizó anuncios de nuevas medidas.
El acto se desarrolló este domingo en el predio ferial de Palermo, una jornada atípica para la inauguración oficial de la tradicional muestra, que históricamente suele realizarse los sábados. El cambio respondió a la agenda internacional del mandatario, quien el día anterior participó en Brasil del lanzamiento de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro.
Milei llegó minutos antes de las 11 acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.
Una fuerte defensa del sector agropecuario
En el inicio de su mensaje, el jefe de Estado destacó el rol histórico del campo en el desarrollo del país y lo definió como uno de los motores de la economía nacional.
"Ustedes son los que desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes", expresó ante productores, dirigentes rurales y funcionarios.
También sostuvo que "el campo no es un sector más de la economía. El campo es, en el sentido más literal, el origen de la civilización", al tiempo que definió a la agricultura y la ganadería como "las dos grandes fuentes de la riqueza nacional".
Durante buena parte de su exposición repasó las decisiones adoptadas por su administración para el sector, entre ellas la reducción de aranceles para insumos y maquinaria, la apertura de mercados y la disminución de retenciones.
"Sacarles la bota del cuello"
Milei aseguró que la prioridad de su Gobierno es eliminar las trabas que históricamente afectaron al sector agropecuario. "Nuestra única labor en todo esto es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible", afirmó.
En ese sentido recordó la eliminación del cepo cambiario, al que calificó como "el robo más grande que sufrió el mercado", al considerar que obligaba a los productores a liquidar divisas por debajo del valor de mercado.
Según explicó, esas medidas permitieron mejorar la competitividad del agro. "Solo por la baja de retenciones, la relación entre nuestros precios en Rosario y los de Chicago mejoró hasta un diecinueve por ciento en el maíz y un doce por ciento en la soja", sostuvo.
El objetivo de eliminar las retenciones
El Presidente reiteró que la reducción de los derechos de exportación continuará siendo uno de los objetivos centrales de su administración. "En diciembre de 2023 estaban atados de cuerpo entero y hoy vamos camino a terminar de liberarlos por completo", aseguró.
Durante su discurso, Milei repasó las bajas ya aplicadas y recordó que la soja continuará reduciendo su alícuota hasta llegar al 15% en diciembre de 2028. También destacó las rebajas para maíz, trigo, cebada y derivados de la soja.
Además, remarcó que las mejoras obtenidas por el sector fueron posibles gracias al retiro de regulaciones estatales. "Todo lo que mencioné fue el resultado de sacarle de encima al campo una por una las capas de estatismo que le habían puesto durante cien años", afirmó.
Sin embargo, el mandatario no anunció nuevas medidas económicas durante el acto, pese a las expectativas que existían en parte del sector.
Récord de producción y exportaciones
Durante su discurso, Milei también destacó los indicadores que, según sostuvo, reflejan el buen momento de la actividad agropecuaria.
Afirmó que en 2025 la producción alcanzó una cosecha récord superior a 164 millones de toneladas de granos, con un crecimiento del 30% respecto del promedio de las últimas diez campañas.
Asimismo, señaló que las exportaciones agroindustriales superaron los 52.000 millones de dólares y llegaron a más de 150 mercados internacionales.
El Presidente también destacó el peso del complejo agroindustrial en el empleo argentino. "El sector agroindustrial explica cerca de un cuarto del empleo formal de todo el país", señaló, al enumerar la cantidad de actividades económicas vinculadas con la producción agropecuaria.
Un pedido de apoyo al sector
Milei sostuvo que el crecimiento del agro será clave para consolidar el rumbo económico de su gestión. "Ustedes son los protagonistas de este cambio", manifestó ante los productores presentes.
Además, aseguró que "la transición se está consolidando y cada nuevo paso que da el sector es más rápido que el anterior".
En otro tramo del discurso insistió en que el crecimiento de otras actividades económicas permitirá financiar la eliminación definitiva de las retenciones. "El crecimiento de esos sectores que antes no producían nada es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero empoderamiento del campo pujante en las próximas décadas", expresó.
Un acto con fuerte contenido político
La inauguración oficial de la Exposición Rural volvió a convertirse en uno de los principales escenarios políticos vinculados al agro. Además de Milei y Nicolás Pino, participaron del acto el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; la ministra Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios y legisladores.
La presencia presidencial se dio en un contexto favorable para parte del sector agropecuario, especialmente la ganadería, aunque persisten reclamos vinculados con la presión impositiva, los costos logísticos y el acceso al financiamiento.
Como ocurre cada año, la tribuna de Palermo volvió a funcionar como un espacio de fuerte contenido político, donde el Gobierno buscó ratificar su alianza con uno de los sectores que más respaldó sus políticas económicas desde el inicio de la gestión.