Robaron el caballo que había sido rescatado tras denuncia por maltrato animal

Un caballo que había sido secuestrado por la Justicia en una causa por presunto maltrato animal fue robado durante la madrugada de este domingo en Concepción del Uruguay, mientras permanecía bajo custodia judicial a la espera de ser trasladado por personal de Zoonosis. La Policía desplegó un operativo para localizar al animal y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

El equino había sido incautado el sábado por la noche luego de una intervención policial en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional Nº 14.346 de Maltrato Animal.

Tras el procedimiento, la Justicia dispuso que el caballo quedara bajo resguardo de la Dirección de Zoonosis Municipal, donde recibiría atención veterinaria hasta definir su destino.

Advirtieron la desaparición durante la mañana

Según informaron fuentes policiales, el animal permanecía provisoriamente en un predio ubicado en la intersección de J. J. Urquiza y Santa Teresita. La permanencia en ese lugar había sido coordinada por la Dirección de Zoonosis hasta concretar el traslado previsto para este domingo por la mañana.

Sin embargo, cuando el personal municipal llegó para retirar al caballo, constató que ya no se encontraba en el predio.

De inmediato se dio aviso a la Policía y comenzó la investigación para determinar cómo ocurrió la sustracción y quiénes serían los responsables.

Operativo para encontrar al equino

Tras conocerse la desaparición, efectivos de la Jefatura Departamental Concepción del Uruguay, junto con personal de la Brigada de Abigeato, iniciaron un operativo de búsqueda.

Las tareas incluyen recorridas por distintos sectores de la ciudad y la recopilación de información que permita reconstruir lo sucedido durante la madrugada.

Además, se dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso las actuaciones judiciales correspondientes para avanzar con la investigación.

Los investigadores esperan obtener novedades en las próximas horas que permitan recuperar al animal y determinar las responsabilidades del caso.

El caballo había sido rescatado por orden judicial

El equino había sido secuestrado durante la noche del sábado luego de que personal policial interviniera ante un presunto caso de maltrato animal.

Tras el procedimiento, la Fiscalía Auxiliar de turno ordenó aplicar la Ley Nacional Nº 14.346, que sanciona los actos de crueldad y maltrato contra los animales.

Como parte de esa medida, tanto el caballo como el carro de tracción a sangre utilizado fueron secuestrados.

La Justicia resolvió que el equino quedara bajo la guarda de la Dirección de Zoonosis Municipal en calidad de depositario judicial, donde recibiría atención veterinaria y permanecería protegido.

Las autoridades habían aclarado que ni el caballo ni el carro serían restituidos a las personas que los utilizaban. La medida judicial fue adoptada con el objetivo de preservar la integridad del animal y garantizar su bienestar, en el marco de la investigación por presunto maltrato.

Ahora, la desaparición del caballo abrió un nuevo frente de investigación que busca establecer cómo fue sustraído un animal que se encontraba bajo custodia judicial y quiénes participaron del hecho.

Mientras tanto, la Policía continúa con los rastrillajes y las diligencias para intentar localizar al equino y esclarecer lo ocurrido.