Secuestraron un caballo tras desplomarse mientras tiraba de un carro por un presunto caso de maltrato animal

El equino colapsó en pleno centro de Concepción del Uruguay mientras tiraba de un carro. La Justicia ordenó su secuestro y traslado a Zoonosis para recibir atención veterinaria. Tres menores fueron entregados a sus familias.
Un presunto caso de maltrato animal en Concepción del Uruguay motivó una intervención policial este sábado por la tarde, luego de que un caballo se desplomara por aparente agotamiento mientras tiraba de un carro en pleno centro de la ciudad.
El hecho ocurrió alrededor de las 19.10 en la esquina de J.J. de Urquiza y la peatonal Rocamora. Un móvil del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras recibir un llamado de alerta y constató que el equino permanecía tendido sobre la cinta asfáltica, con visibles signos de agotamiento.
Según informaron fuentes policiales, el carro de tracción a sangre era conducido por tres menores de edad domiciliados en el barrio La Higuera.
La Justicia ordenó el secuestro del animal
Tras verificar la situación, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía Auxiliar de turno, que dispuso la aplicación de la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal.
Como primera medida, la Magistratura ordenó el secuestro formal tanto del caballo como del carro. En el lugar, el equino quedó bajo la custodia del área de Zoonosis municipal, en carácter de depositario judicial, para recibir atención veterinaria y evaluar su estado de salud.
En tanto, los tres menores fueron restituidos a sus progenitores en el mismo lugar del procedimiento, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.