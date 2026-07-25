"Es la Tierra que mi padre me enseñó a amar", dijo Luciano Pereyra tras presentarse en San José

Tras presentarse en el escenario mayor de la 39° Fiesta Nacional de la Colonización en San José, el cantante Luciano Pereyra dialogó con DP Televisión y expresó su gratitud por compartir su música con la comunidad entrerriana.

Créditos: DP Televisión

Las noches de la 39° Fiesta Nacional de la Colonización, se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

“Estoy contento, gracias por la invitación, volver a esta fiesta tan linda, impresionante el marco de gente que se bancó el frío. Estuvo espectacular y estoy contento y agradecido”, aseguró.

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Sobre su regreso a la costa del Uruguay, valoró: “Es la Tierra que mi padre me enseñó a amar. Venía de chico de vacaciones, de excursiones con el colegio, de pasadita cuando íbamos a Misiones”. Cabe recordar que el padre del cantante, Juan Ángel Pereyra, es oriundo de Concordia. El propio cantante manifestó en reiteradas ocasiones su orgullo por llevar sangre "panza verde" gracias a su familia paterna.

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“Que Dios me dé la posibilidad de hacer una parada acá para cantar es una bendición”, enfatizó.

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Sobre la participación en fiestas nacionales, el artista resaltó que “siempre es lindo” estar presente. “Tenemos fiestas nacionales e internacionales a lo largo y ancho del país y que te hagan parte para mí es un honor. Cantar las canciones que uno sabe hacer y compartirlas con el público es un privilegio”, remarcó.

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Además, el cantante se refirió a su otra labor, la producción de vinos. “Me divierto con unos amigos, con quienes hicimos el vino, nos interesa, nos gusta y es parte de defender los frutos de nuestra tierra”. En esa línea y entre risas acotó que desea venir a Entre Ríos “a buscar arándanos”.

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Nuevo álbum y ausencia en los escenarios por algunos meses

Acerca del nuevo álbum, Pereyra contó que está trabajando “a full” y recordó que grabó en Miami junto a Andrés Castro. “Con otros autores y compositores. Se viene mucha gira a partir de este año. En los ratos libres grabamos mucho, estamos componiendo”, precisó.

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“Estoy metido en el estudio de grabación para terminar el disco", reiteró y adelantó que tras unos meses fuera de los escenarios, retornará a ellos el 12 de septiembre en Córdoba.