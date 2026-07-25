Cuántos dólares cuesta construir una casa de 100 m2 en Argentina y qué gastos pueden disparar el presupuesto

Según Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires.

Construir una casa de 100 m² ya cuesta más de $225 millones, de acuerdo con el último índice elaborado por la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (APYMECO). El valor corresponde únicamente al costo directo de la obra y no contempla el terreno, los impuestos, los honorarios profesionales ni otros gastos habituales durante el desarrollo del proyecto.

Según el relevamiento, el costo del metro cuadrado superó los $2.250.000, por lo que una vivienda tradicional de calidad estándar demanda una inversión cercana a $225 millones, equivalente a unos US$148.000 al tipo de cambio de referencia utilizado por la entidad, publicó Iprofesional.

Los gastos que elevan el presupuesto

Los especialistas advierten que el valor del metro cuadrado es apenas una parte del presupuesto total. A la inversión inicial deben agregarse distintos conceptos que pueden incrementar significativamente el costo final.

Entre ellos figuran los honorarios por proyecto y dirección de obra, que suelen representar entre el 7% y el 10% del valor de la construcción, es decir, más de $15,7 millones para una vivienda de estas características.

También deben contemplarse los planos municipales, derechos de construcción y aprobaciones, con costos superiores a $800.000, además del movimiento de suelo, platea o fundaciones especiales, que puede demandar entre $11 millones y $13 millones, según las condiciones del terreno.

Infraestructura, pileta y terreno

A esos gastos se suman las conexiones de servicios, cercos, veredas y parquización, cuyo costo parte desde $3 millones.

Quienes proyecten incorporar una pileta de hormigón de 8 por 4 metros deberán destinar entre US$8.000 y US$12.000, dependiendo del equipamiento y las terminaciones elegidas.

Además, el presupuesto no incluye el valor del terreno, que presenta grandes diferencias según la ubicación. En el Gran Buenos Aires, un lote en un barrio abierto cuesta desde US$15.000, mientras que en barrios privados los precios arrancan en US$25.000.

Qué pasó con los costos y cuáles son las perspectivas

Durante junio, el mayor impacto provino de la mano de obra, que registró un incremento del 7,65%. Sin embargo, desde APYMECO sostienen que ese comportamiento no necesariamente marcará la tendencia para el resto del año.

El presidente de la entidad, Nicolás Marín, explicó que "el costo de construcción viene creciendo a un ritmo menor que el IPC, a pesar del fuerte aumento que se observó este mes". Según precisó, el índice acumula en lo que va del año una suba del 13,05%, frente a una inflación del 16,8%, mientras que en la comparación interanual aumentó 25,69%, por debajo del 33,5% registrado por el IPC.

Marín también señaló que el costo medido en dólares "puede seguir creciendo durante el segundo semestre, aunque a un ritmo mucho menor que en los últimos meses", ya que todavía se mantiene cerca de sus promedios históricos.

Los desafíos del sector

Para APYMECO, el principal problema ya no pasa exclusivamente por el aumento del costo de construcción, sino por la escasa actividad del sector.

En ese sentido, Marín consideró en Iprofesional que la recuperación dependerá de cuatro factores: la reactivación de la obra pública nacional, provincial y municipal; una mayor expansión del crédito hipotecario y de las líneas de financiamiento para desarrolladores; el fortalecimiento de la confianza económica para incentivar inversiones privadas; y una mejora sostenida del poder adquisitivo de las familias.

"La paralización de la obra pública impactó de lleno sobre la actividad y también sobre la infraestructura necesaria para mejorar la productividad del país. Al mismo tiempo, el crédito hipotecario continúa siendo muy reducido. Mientras en varios países de la región representa al menos el 10% del PBI, en la Argentina apenas alcanza el 1%", concluyó.