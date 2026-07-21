Créditos personales de $30.000.000: quiénes pueden acceder y qué tasas ofrecen los bancos

Banco Galicia, Banco Nación y BBVA mantienen líneas de crédito que permiten solicitar ese monto con distintos plazos, requisitos y tasas de interés. Conocé quiénes pueden acceder y cuáles son las condiciones.
Préstamos personales de $30.000.000. Las entidades financieras continúan ofreciendo líneas de crédito de libre destino para quienes necesitan acceder a una suma importante de dinero sin justificar el uso de los fondos. En julio de 2026, Banco Galicia, Banco Nación y BBVA mantienen propuestas que permiten solicitar hasta $30.000.000 —e incluso montos superiores en algunos casos— con distintos requisitos, plazos de devolución y tasas de interés.
Este tipo de financiamiento suele utilizarse para realizar refacciones en la vivienda, afrontar gastos imprevistos, adquirir bienes de alto valor o desarrollar proyectos personales. Además, la mayoría de las entidades permite iniciar y completar el trámite de manera totalmente digital a través del home banking o de sus aplicaciones móviles.
Antes de solicitar un préstamo, los bancos recomiendan analizar la capacidad de pago, ya que en todos los casos las cuotas mensuales deben guardar relación con los ingresos del solicitante y la aprobación queda sujeta a una evaluación crediticia.
Banco Galicia: créditos de hasta $30,4 millones
Banco Galicia ofrece préstamos personales con montos que van desde los $1.000 hasta un máximo de $30.400.000, con plazos de financiación que pueden extenderse entre seis y 72 meses.
Entre las principales ventajas de esta línea se encuentran la acreditación inmediata del dinero en la cuenta del cliente, la ausencia de gastos de otorgamiento y un primer vencimiento a los 45 días. La amortización se realiza mediante el sistema francés, que establece cuotas fijas durante toda la vida del préstamo.
Las tasas varían según el segmento del cliente. Para quienes integran el segmento Éminent, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 79%, mientras que los clientes Plus o Gold acceden a una TNA del 99%. En tanto, para el segmento Move la tasa asciende al 142% anual. La entidad aclara que las condiciones finales dependen del análisis crediticio realizado al momento de aprobar la operación.
Banco Nación: créditos de libre destino y hasta 72 cuotas
El Banco Nación también mantiene vigente su línea de préstamos personales en pesos con destino libre. Aunque el monto máximo disponible alcanza los $50.000.000, los clientes pueden solicitar un financiamiento de $30.000.000, devolviéndolo en un plazo de hasta 72 cuotas.
La entidad establece que pueden acceder personas con actividad laboral y capacidad legal para contratar, siempre que no superen la edad jubilatoria al finalizar el crédito. También contempla a jubilados, pensionados y retirados, incluso aquellos que no cobran sus haberes en el Banco Nación.
Entre las condiciones se destaca que las cuotas se debitan automáticamente de la cuenta bancaria y no pueden representar más del 30% de los ingresos del solicitante. Además, quienes mantengan un buen historial de pago pueden renovar el préstamo una vez cancelado al menos el 10% de las cuotas. En cuanto a las tasas, los clientes con paquete Cuenta Nación acceden a una TNA del 74%, mientras que quienes no poseen ese paquete enfrentan una TNA del 91%.
BBVA: financiación online y requisitos específicos
BBVA ofrece préstamos personales por hasta $40.000.000, permitiendo solicitar un crédito de $30.000.000 con plazos de devolución de entre seis y 60 meses.
La entidad exige que el solicitante tenga entre 18 y 74 años, ingresos mínimos de $308.200 y la antigüedad laboral requerida según su actividad. En el caso de jubilados y pensionados, uno de los requisitos es percibir sus haberes a través del BBVA.
Las cuotas también se calculan mediante el sistema francés y no pueden superar el 30% del ingreso mensual del cliente. Además, el banco no cobra gastos de otorgamiento y permite cancelar anticipadamente el préstamo sin costo cuando ya transcurrió el 25% del plazo original o pasaron al menos 180 días desde la acreditación.
La tasa informada para esta línea de crédito es una TNA del 129%, con una TEA del 240,51% y un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) del 323%.
Qué tener en cuenta antes de solicitar un crédito
Los especialistas recomiendan comparar no solo la tasa nominal que ofrece cada entidad, sino también el costo financiero total, ya que este indicador refleja el verdadero costo del préstamo al incluir intereses, seguros y otros cargos asociados.
Asimismo, resulta importante evaluar el plazo elegido y el monto de las cuotas para evitar comprometer una parte excesiva de los ingresos mensuales. En todos los casos, la aprobación de los préstamos personales de $30.000.000 dependerá de la evaluación crediticia que realice cada banco y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad financiera.