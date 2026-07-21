La historia de amistad e inclusión entre dos adolescentes emociona a Diamante

REDACCIÓN ELONCE
Ignacio tiene 16 años y síndrome de Down. En el secundario conoció a Florencia y construyeron una amistad que hoy es ejemplo de inclusión, compañerismo y afecto dentro y fuera del aula.
Esta historia de amistad e inclusión en Diamante tiene como protagonistas a Ignacio, "Nacho", y Florencia, dos adolescentes de 16 años que se conocieron en el primer año del secundario y, desde entonces, construyeron un vínculo basado en el respeto, el acompañamiento y el cariño.
Nacho cursa quinto año en el Colegio Santa María de Diamante y, aunque este año realiza una trayectoria adaptada con menos materias, continúa compartiendo gran parte de su vida escolar con sus compañeros. Entre ellos, Flor ocupa un lugar muy especial.
En diálogo con Elonce, la madre del joven, Romina Adur, contó que la amistad nació de manera espontánea apenas comenzaron las clases.
"Esta trayectoria en el colegio le permitió conocer muchas personas y entre ellas una persona especial, Flor", expresó.
Una compañera que siempre está presente
Florencia recordó que conoció a Nacho cuando ambos ingresaron al secundario y que la conexión fue inmediata.
"Yo a Nacho lo conocí en primer año, cuando llegamos al secundario, y fue una amistad desde el primer momento", relató.
Con el paso del tiempo, la adolescente se convirtió en una de sus grandes compañeras, acompañándolo en actividades escolares, festejos y momentos cotidianos.
Romina explicó que incluso mantiene contacto permanente con Flor para saber cómo está su hijo durante la jornada escolar.
"Tengo a Flor en el celular y nos mensajeamos. Es la que me dice: 'Quedate tranquila que yo lo controlo'", contó entre sonrisas.
La inclusión que transforma vidas
Para la mamá de Nacho, la posibilidad de que su hijo transite la escuela secundaria junto a sus compañeros representa mucho más que un logro educativo.
"Él pudo alfabetizarse muy bien, sabe leer, sabe escribir y creo que esta posibilidad de poder estar en el colegio es fundamental", sostuvo.
Además, destacó que la convivencia cotidiana permite construir vínculos genuinos que enriquecen tanto a Nacho como a quienes comparten el aula con él.
"No solo Flor, también tiene otros grupos de amigas que son un sostén para él y en ellas él ha dejado muchísimo también", afirmó.
Una familia comprometida con la inclusión
Romina también impulsa desde hace años el proyecto fotográfico "Detenernos", una iniciativa destinada a visibilizar a personas con discapacidad y promover una mirada más inclusiva.
"Era un poco visibilizar personas que por ahí en la sociedad no estaban vistas. Era detenernos a ver quiénes viven alrededor nuestro y cuánto podemos aprender de ellos", explicó.
Según señaló, la discapacidad no debe entenderse como una limitación, sino como una oportunidad para aprender nuevas maneras de vivir y relacionarse.
Cartas por el Día del Amigo
La historia volvió a emocionar en los últimos días gracias a una actividad realizada por Nacho junto a su maestra particular, Susy.
Con motivo del Día del Amigo, escribió cartas dedicadas a sus compañeras y una de ellas estaba destinada a Flor. Antes de entregarla, Romina le envió una foto a la adolescente, quien decidió compartir el gesto en sus redes sociales. Esa publicación fue el punto de partida para que la historia trascendiera.
Al final de la entrevista, Flor resumió el vínculo con una frase sencilla: "Gracias por la linda amistad que tenemos".
La respuesta de Nacho conmovió a todos los presentes y se convirtió en el mejor cierre para una historia que refleja el verdadero significado de la inclusión.
"Te amo", le respondió a su amiga.