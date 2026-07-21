Asesinaron a un policía federal para robarle la moto

El cabo de la Policía Federal fue interceptado por dos delincuentes en Loma Hermosa. Intentó sacar su arma reglamentaria y recibió dos disparos fatales.
Un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado durante un violento robo en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. La víctima fue interceptada por dos delincuentes cuando circulaba en su motocicleta y recibió dos disparos al intentar defenderse del asalto. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad.
El hecho ocurrió alrededor de las 20.20 del lunes sobre la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Gabino Ezeiza y Río Bermejo.
La víctima fue identificada como Cristian Alberto Gerez, de 36 años, quien prestaba servicios en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Federal.
El ataque quedó registrado por una cámara
Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento en que dos delincuentes, ambos con casco, se colocaron a la par de la motocicleta de Gerez y lo obligaron a detenerse.
Según la secuencia registrada, uno de los asaltantes efectuó un disparo al aire, descendió de la moto y obligó al policía a entregar el vehículo.
ASESINARON A UN POLICÍA FEDERAL DE FRANCO PARA ROBARLE LA MOTO Y QUEDÓ TODO GRABADO
Un robo de motochorros ocurrido la noche del lunes en la localidad bonaerense de Loma Hermosa terminó en la muerte de un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) cuando le dispararon para… https://t.co/c7nsljTlFS pic.twitter.com/vir8AERCqL— MDZ Online (@mdzol) July 21, 2026
En un primer momento, Gerez descendió de la motocicleta y comenzó a alejarse con las manos en alto. Sin embargo, uno de los delincuentes continuó avanzando para exigirle también sus pertenencias personales.
Intentó defenderse y fue asesinado
En esas circunstancias, el efectivo intentó extraer su arma reglamentaria, pero uno de los ladrones reaccionó de inmediato y le disparó dos veces.
Uno de los proyectiles impactó en el cráneo del cabo, quien cayó gravemente herido sobre el asfalto y murió pocos minutos después.
Tras el ataque, los delincuentes escaparon en la motocicleta de la víctima en dirección a la Ruta 8. Antes de huir, abandonaron el bolso que habían logrado sustraer durante el forcejeo.
La investigación
Personal de la Comisaría Quinta de Tres de Febrero acudió al lugar tras un llamado al 911 y encontró al policía tendido sobre la calzada. Minutos después, profesionales del SAME confirmaron su fallecimiento.
La investigación comenzó en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 del Departamento Judicial San Martín, aunque posteriormente fue derivada a la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, debido a que los principales sospechosos serían menores de edad.
Las cámaras de seguridad de la zona son analizadas por los investigadores para reconstruir la fuga e identificar a los autores del crimen.