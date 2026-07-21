Cadena hotelera española deja de operar en Cuba tras 36 años

Meliá, la cadena hotelera española anunció el cierre de sus operaciones en la isla desde el 24 de julio. Atribuyó la decisión a las dificultades operativas, legales, económicas y financieras.
La cadena hotelera española Meliá Hotels International anunció que pondrá fin a todas sus operaciones en Cuba a partir del próximo 24 de julio, luego de más de tres décadas de presencia en la isla. La compañía atribuyó la decisión a las crecientes dificultades operativas, legales, económicas y financieras generadas por el endurecimiento del embargo impuesto por Estados Unidos.
La medida fue comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España e involucra a la filial portuguesa Ilha Bela Gestão e Turismo, encargada de administrar los establecimientos hoteleros de la empresa en territorio cubano.
Hasta el momento, Meliá operaba 34 hoteles y contaba con más de 14.000 habitaciones, además de dos proyectos que permanecían en desarrollo.
Argumentó dificultades para mantener la operación
En el comunicado remitido al organismo regulador, la empresa sostuvo que las condiciones actuales hacen imposible garantizar una "mínima estabilidad operativa".
Según explicó, la decisión también alcanzará al uso de las marcas comerciales, la actividad receptiva de turistas y toda la cadena de abastecimiento vinculada con los establecimientos que administraba en la isla.
La compañía indicó además que se encuentra evaluando el impacto financiero que tendrá la salida del mercado cubano y que esos resultados serán informados junto con el balance correspondiente al primer semestre del año.
Mientras tanto, aseguró que trabaja en un proceso de transición para minimizar las consecuencias sobre empleados, proveedores y clientes.
La actividad ya se encontraba reducida
La decisión se produjo luego de varios meses de restricciones para la empresa.
En mayo, al presentar sus resultados trimestrales, Meliá había informado que ya había reducido aproximadamente la mitad de su capacidad operativa en Cuba debido a las dificultades para sostener la actividad.
Durante el primer trimestre de 2026, la ocupación promedio de sus hoteles en la isla fue del 34,1%, muy por debajo del promedio registrado por el resto de los establecimientos que la cadena administra en otros destinos.
La empresa también había señalado problemas para acceder a combustible y abastecimiento, situación que afectó significativamente la operación turística.
Más de tres décadas de presencia en la isla
Meliá inició sus actividades en Cuba en mayo de 1990 con la apertura del hotel Sol Palmeras, en Varadero, convirtiéndose en la primera empresa extranjera en conformar una sociedad mixta con el gobierno cubano para administrar establecimientos turísticos.
A lo largo de los años, la cadena amplió su presencia hasta convertirse en uno de los principales operadores hoteleros de la isla, administrando una parte importante de la infraestructura destinada al turismo internacional.
Sin embargo, la pandemia de coronavirus primero y el endurecimiento del embargo estadounidense durante el segundo mandato del presidente Donald Trump profundizaron la crisis del sector turístico cubano, escenario que finalmente derivó en el retiro total de la compañía tras 36 años de actividad, indica Clarín.