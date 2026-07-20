Subieron a 5.208 los muertos por los terremotos en Venezuela y crece la cifra de evacuados

Los terremotos en Venezuela dejaron hasta el momento 5.208 muertos, según la última actualización difundida este domingo por el Gobierno de ese país.

Además, 23.820 personas permanecen alojadas en campamentos temporales, la cifra más alta registrada desde la catástrofe ocurrida el pasado 24 de junio.

De acuerdo con el informe oficial, el número de heridos se mantuvo en 16.740, mientras que 6.462 personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros. Ambos indicadores permanecen sin modificaciones desde hace tres días, lo que refleja que las tareas de los equipos de emergencia están centradas principalmente en la recuperación de cuerpos.

Por otra parte, los servicios de salud asistieron a 39.935 pacientes, es decir, 1.643 más que en el reporte anterior. También se informó que ya se contabilizaron 1.388 réplicas desde los dos fuertes sismos que sacudieron al país.

Continúa la asistencia a los damnificados

Tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, el Gobierno informó que distribuyó 35,6 millones de litros de agua potable en las zonas afectadas y más de 10.964 toneladas de alimentos para asistir a la población.

En cuanto a los refugios temporales, el número de personas alojadas aumentó en 2.350 durante las últimas 24 horas, alcanzando un total de 23.820 evacuados, distribuidos en 107 campamentos con capacidad para 27.820 personas.

El estado de La Guaira concentra la mayor cantidad de damnificados, con 12.474 personas, casi la mitad del total nacional.

Millonarios daños y operativo de reconstrucción

Las autoridades confirmaron además el colapso de 190 edificios, mientras que cientos de construcciones sufrieron daños de consideración.

Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las pérdidas materiales directas ascienden a 37.000 millones de dólares.

En las tareas de asistencia participan 2.278 rescatistas internacionales, 30.989 efectivos venezolanos y 31.745 voluntarios. Paralelamente, el Gobierno puso en marcha la etapa de reconstrucción, con 9.055 viviendas que ya se encuentran en proceso de reparación.