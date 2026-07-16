Tensión en Londres: la Policía protegió a un hincha argentino de una multitud tras el pase a la final

Un hincha argentino debió ser protegido y retirado por la Policía Metropolitana de Londres luego de quedar rodeado por una multitud de simpatizantes ingleses. La situación ocurrió después del triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

El episodio se registró en Regent Street St James’s, una concurrida avenida ubicada cerca de Piccadilly Circus. El hombre llevaba puesta la camiseta del seleccionado nacional cuando comenzó a ser perseguido por un grupo numeroso de fanáticos locales.

Los videos difundidos en redes sociales muestran al simpatizante ubicado en el centro de un cordón formado por varios efectivos. Los agentes intentaban evitar que la multitud se acercara mientras preparaban su salida del lugar.

La policía abrió paso entre los hinchas

En medio de los insultos y abucheos, los policías avanzaron entre las personas para trasladar al argentino hacia una furgoneta. Numerosos presentes filmaron la secuencia con sus teléfonos mientras el operativo continuaba.

Las imágenes también registraron el lanzamiento de un objeto en dirección al hombre, aunque no se informó que hubiera resultado herido. Finalmente, los agentes consiguieron subirlo al vehículo policial y retirarlo de la zona.

Un hincha de Argentina salio a festejar en londres y toda la horda islamica se largo a llorar Se la banco hasta que la policia vino y lo saco jsjs pic.twitter.com/ZkJ0C6V9vv — ElBuni (@therealbuni) July 16, 2026

Según publicó el medio británico The Standard, el simpatizante no habría provocado incidentes ni mantenido una conducta inapropiada antes de quedar rodeado. Tampoco se reportaron daños materiales relacionados con la situación.

Un operativo preventivo en Londres

La intervención se produjo dentro de un despliegue preventivo habitual en el Reino Unido ante encuentros deportivos que pueden generar tensiones entre parcialidades rivales. La policía actuó para separar al hombre de la multitud y evitar que el episodio derivara en agresiones físicas.

La fuente no precisó si hubo personas demoradas o identificadas como consecuencia de los insultos, la persecución o el objeto lanzado. El hincha pudo abandonar el lugar bajo protección policial.

La secuencia comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó repercusión por el contexto posterior al partido. Argentina había eliminado a Inglaterra y conseguido su clasificación a una nueva final de la Copa del Mundo.