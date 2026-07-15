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Paraná Operativo especial de tránsito y transporte

Festejos por el triunfo de Argentina: los cortes de tránsito y cómo circulan los colectivos

La Municipalidad implementó un operativo especial de tránsito y modificaciones temporarias en los recorridos del transporte urbano de pasajeros con motivo del partido que disputaron las selecciones de Argentina e Inglaterra.

15 de Julio de 2026
Operativo especial de tránsito y transporte.
Operativo especial de tránsito y transporte. Foto: (Elonce).

La Municipalidad implementó un operativo especial de tránsito y modificaciones temporarias en los recorridos del transporte urbano de pasajeros con motivo del partido que disputaron las selecciones de Argentina e Inglaterra.

Festejos en Paraná. La Municipalidad implementó este miércoles un operativo especial de tránsito y modificaciones temporarias en los recorridos del transporte urbano de pasajeros con motivo del partido que disputaron las selecciones de Argentina e Inglaterra. Las medidas rigen entre las 18 y las 22 hs, aunque podrán extenderse según el desarrollo de los festejos.

El operativo contempla cortes preventivos de tránsito en el área céntrica y desvíos en distintas líneas del transporte urbano para garantizar la circulación y la seguridad de vecinos, vecinas y visitantes.

 

Cortes de tránsito

 

Los cortes se realizarán en las intersecciones de España y Pellegrini; Urquiza y Pellegrini; 25 de Junio y Buenos Aires; 25 de Mayo y 9 de Julio; y 25 de Mayo y Belgrano.

 

Modificaciones en el transporte urbano

 

La línea B circulará por Monte Caseros, Villaguay, Montevideo y Pellegrini, para luego retomar su recorrido habitual. Tendrá una parada provisoria en Villaguay y San Martín.

 

La línea C transitará por La Paz, Salta y Colón, retomando luego su recorrido habitual, con las paradas habituales de la zona.

 

La línea D, en su recorrido de ida, circulará por Gualeguaychú, Presidente Perón, Santa Cruz, Andrés Pazos y Salta, y luego retomará su recorrido habitual. Las paradas provisorias serán: Presidente Perón antes de 25 de Mayo; Andrés Pazos antes de San Luis; Andrés Pazos antes de Salta; Salta antes de Colón.

 

En el recorrido de vuelta, la línea D circulará por Libertad, Santiago Vázquez, Feliciano, Hipólito Yrigoyen y Echagüe, y luego retomará su recorrido habitual. Las paradas provisorias serán: Libertad, antes de Bavio; Sebastián Vázquez, antes de Italia; Feliciano, antes de General Belgrano, e Hipólito Yrigoyen, antes de Gualeguaychú.

 

La línea E, en sentido de ida, circulará por La Paz, Salta, Nogoyá, Garay, Córdoba y Laprida, y luego retomará su recorrido habitual. Las paradas provisorias serán: Salta antes de Victoria; Nogoyá antes de San Juan y Nogoyá antes de San Martín.

 

La línea F, en su recorrido de ida, circulará por Gualeguaychú, Presidente Perón, Santa Cruz, Andrés Pazos, Salta y La Paz, y luego retomará su recorrido habitual. Las paradas provisorias serán: Presidente Perón antes de 25 de Mayo; Andrés Pazos, antes de San Luis; Andrés Pazos antes de Salta y Salta antes de Colón.

 

En el recorrido de vuelta, la línea F circulará por Libertad, Santiago Vázquez, Feliciano, Hipólito Yrigoyen y Echagüe, y luego retomará su recorrido habitual. Las paradas provisorias serán: Libertad antes de Bavio; Santiago Vázquez antes de Italia; Feliciano antes de General Belgrano; e Hipólito Yrigoyen antes de Gualeguaychú.

 

La línea G, en sentido de ida, circulará por Libertad, Santiago Vázquez, Feliciano, Hipólito Yrigoyen y Echagüe, y luego retomará su recorrido habitual. Las paradas provisorias serán:; Libertad antes de Bavio; Santiago Vázquez antes de Italia; Feliciano antes de General Belgrano; e Hipólito Yrigoyen antes de Gualeguaychú.

 

La línea H1 circulará por Andrés Pazos, La Rioja, Arturo Illia y 25 de Mayo, y luego retomará su recorrido habitual. Tendrá una parada provisoria en La Rioja antes de General Urquiza.

 

La línea H2 circulará por Gualeguaychú, Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, manteniendo las paradas habituales de la zona.

 

La línea M, en sentido de ida, circulará por General Belgrano, Villaguay y Pellegrini, y luego retomará su recorrido habitual. Tendrá una parada provisoria en Villaguay antes de Monte Caseros.

 

En el recorrido de vuelta, la línea M circulará por Monte Caseros, Feliciano y Pascual Palma, y luego retomará su recorrido habitual. Las paradas provisorias serán: Feliciano antes de General Belgrano; y Feliciano antes de Pascual Palma.

 

La línea P2, en sentido de ida, circulará por Gualeguaychú, Hipólito Yrigoyen y Echagüe, retomando luego su recorrido habitual y manteniendo las paradas de la zona.

 

Se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y consultar los recorridos actualizados a través de los canales oficiales de Arriba Paraná. Asimismo, se solicita respetar las indicaciones del personal de tránsito y utilizar vías alternativas mientras permanezcan vigentes las restricciones.

 

Las medidas podrán adecuarse conforme al desarrollo del operativo y los festejos posteriores al encuentro deportivo.

Temas:

Argentina Paraná transporte urbano colectivos
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