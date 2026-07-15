Argentina vs España: así está el historial antes de la final

La final del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 tendrá un atractivo adicional: Argentina y España llegarán al partido decisivo con un historial absolutamente equilibrado. En los 14 encuentros que disputaron a lo largo de la historia, cada seleccionado consiguió seis triunfos, mientras que igualaron en dos oportunidades.

En cuanto a los goles, la diferencia también es mínima. España convirtió 19 tantos, mientras que la Albiceleste marcó 18, lo que anticipa un duelo de máxima paridad entre dos de las mejores selecciones del planeta.

El próximo domingo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar 2022, mientras que España intentará conquistar una nueva Copa del Mundo.

Un historial que comenzó hace más de 70 años

El primer enfrentamiento entre ambos seleccionados se disputó el 7 de diciembre de 1952, cuando la Argentina dirigida por Guillermo Stábile derrotó por 1 a 0 a España en el estadio Santiago Bernabéu gracias a un gol de Ricardo Infante.

Un año más tarde, la Albiceleste volvió a imponerse, esta vez por 1 a 0 en el estadio Monumental, con un tanto de Ernesto Grillo.

En 1960, el histórico José Francisco Sanfilippo fue la gran figura al marcar los dos goles del triunfo argentino por 2 a 0 sobre el conjunto español, también en Núñez.

El único cruce mundialista

El único enfrentamiento entre Argentina y España en una Copa del Mundo ocurrió el 13 de julio de 1966, durante el Mundial de Inglaterra.

En aquella oportunidad, el seleccionado nacional se impuso por 2 a 1 en Villa Park gracias a un doblete de Luis Artime, mientras que José Pirri descontó para los españoles.

Desde entonces, todos los cruces entre ambos fueron amistosos internacionales.

Victorias para ambos y grandes figuras

Con el paso de las décadas, el historial continuó alternando triunfos de uno y otro lado.

España ganó encuentros recordados como el 2-0 de 1961 con goles de Alfredo Di Stéfano y Luis del Sol, el 2-1 de 1995 con tantos de Julen Guerrero y Juan Antonio Pizzi, y el 2-1 de 2009, cuando Xabi Alonso marcó un doblete.

Por su parte, Argentina celebró victorias importantes como el 2-0 de 1999 en Sevilla, con goles de Mauricio Pochettino y Cristian "Kily" González, y el contundente 4-1 de 2010 en el Monumental frente al flamante campeón del mundo.

Aquella noche marcaron Sergio Agüero, Carlos Tevez, Gonzalo Higuaín y Lionel Messi para el equipo dirigido por Diego Maradona.

El último antecedente favoreció a España

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones se disputó el 27 de marzo de 2018 en Madrid y terminó con una contundente victoria española por 6 a 1.

Isco fue la gran figura de la noche con tres goles, mientras que Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas completaron la goleada. Nicolás Otamendi convirtió el único tanto argentino.

Ocho años después de aquel partido, el escenario será completamente distinto. Esta vez habrá un título mundial en juego y un historial perfectamente equilibrado que buscará romperse en la gran final del Mundial 2026.

Todos los partidos ante España

07/12/1952: España 0 - Argentina 1 - Amistoso Gol de Argentina: Ricardo Infante Estadio: Santiago Bernabéu (España)

05/07/1953: Argentina 1 - España 0 - Amistoso Gol de Argentina: Ernesto Grillo Estadio: Antonio Vespucio Liberti (Argentina)

24/07/1960: Argentina 2 - España 0 - Amistoso Goles de Argentina: José Francisco Sanfilippo, en dos oportunidades Estadio: Antonio Vespucio Liberti (Argentina)

11/06/1961: España 2 - Argentina 0 - Amistoso Goles de España: Alfredo Di Stéfano y Luis Del Sol Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán (España)

13/07/1966: Argentina 2 - España 1 - Mundial de Inglaterra 1966 Goles de Argentina: Luis Artime, en dos oportunidades Gol de España: José PirriEstadio: Villa Park (Inglaterra)

11/10/1972: España 1 - Argentina 0 - Amistoso Gol de España: Juan Manuel Asensi Estadio: Santiago Bernabéu (España)

12/10/1974: Argentina 1 - España 1 - Amistoso Gol de Argentina: Roberto Domingo Rogel Gol de España: José Martínez Sánchez Estadio: Antonio Vespucio Liberti (Argentina)

12/10/1988: Argentina 1 - España 1 - Amistoso Gol de Argentina: Claudio Paul Caniggi Gol de España: Emilio Butragueño Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán (España)

20/09/1995: España 2 - Argentina 1 - Amistoso Goles de España: Julen Guerrero y Juan Antonio Pizzi Gol de Argentina: Ariel Arnaldo Ortega Estadio: Vicente Calderón (España)

17/11/1999: Argentina 2 - España 0 - Amistoso Goles de Argentina: Mauricio Roberto Pochettino y Cristian Alberto González Estadio: Olímpico de La Cartuja (España)

11/10/2006: España 2 - Argentina 1 - Amistoso Goles de España: David Villa y Xavi Hernández Gol de Argentina: Daniel Bilos Estadio: Nueva Condomina (España)

14/11/2009: España 2 - Argentina 1 - Amistoso Goles de España: Xabi Alonso, en dos oportunidades Gol de Argentina: Lionel Messi Estadio: Vicente Calderón (España)

07/09/2010: Argentina 4 - España 1 - Amistoso Goles de Argentina: Sergio Agüero, Carlos Tévez, Gonzalo Higuaín y Lionel Messi Gol de España: Fernando Llorente Estadio: Antonio Vespucio Liberti (Argentina)

27/03/2018: España 6 - Argentina 1 - Amistoso Goles de España: Isco (3), Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas.Gol de Argentina: Nicolás Otamendi Estadio: Metropolitano de Madrid.