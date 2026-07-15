Festejos en Entre Ríos: miles de entrerrianos celebraron el pase de Argentina a la final del Mundial

REDACCIÓN ELONCE
Los festejos en Entre Ríos se multiplicaron tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026. Santa Elena, San Salvador, María Grande, Concordia y otras ciudades vivieron una jornada de emoción con caravanas, banderas y plazas colmadas de hinchas.
Los festejos en Entre Ríos se hicieron sentir en cada rincón de la provincia luego de que la Selección argentina derrotara 2 a 1 a Inglaterra y consiguiera el pasaje a la final del Mundial 2026. Apenas el árbitro marcó el final del partido en Atlanta, miles de entrerrianos salieron a las calles para celebrar una nueva clasificación histórica del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
Desde distintos puntos del territorio provincial comenzaron a replicarse las imágenes de caravanas de autos, motocicletas, familias con camisetas argentinas, banderas celestes y blancas y bocinazos que acompañaron una noche cargada de emoción. Elonce registró los festejos que se desarrollaron en varias ciudades entrerrianas, donde la pasión futbolera volvió a unir a vecinos de todas las edades.
Santa Elena, San Salvador, María Grande y Concordia fueron algunos de los puntos donde la celebración tuvo mayor convocatoria, aunque la alegría se extendió también a otras localidades que se sumaron espontáneamente a los festejos por una nueva final mundialista.
Plazas llenas y caravanas tras el triunfo
Las principales plazas y avenidas se convirtieron en escenarios de celebración apenas concluyó el encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Familias completas, grupos de amigos y jóvenes con bombos y banderas compartieron la alegría por una nueva victoria de la Albiceleste.
En varias ciudades, el tránsito se vio afectado por la gran cantidad de vehículos que participaron de las tradicionales caravanas, mientras que los bocinazos y los cánticos acompañaron durante varias horas una fiesta que se vivió con intensidad en toda la provincia.
Las camisetas argentinas, las banderas y los colores celeste y blanco dominaron el paisaje urbano, en una postal que volvió a repetirse como ocurrió después de cada triunfo de la Selección durante la Copa del Mundo.
La ilusión intacta de cara a la gran final
La clasificación frente a Inglaterra renovó la ilusión de los hinchas entrerrianos, que ahora esperan con expectativa el partido decisivo frente a España, previsto para el próximo domingo desde las 16 en Nueva Jersey.
La remontada conseguida por el equipo de Lionel Scaloni, con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos finales, alimentó la esperanza de conquistar un nuevo título mundial y provocó una explosión de alegría que se trasladó rápidamente desde las pantallas a las calles.
En cada ciudad se repitió la misma imagen: abrazos entre desconocidos, familias celebrando juntas, niños envueltos en banderas argentinas y vecinos compartiendo un momento que quedó marcado por la emoción colectiva.