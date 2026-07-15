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Festejos en Entre Ríos: miles de entrerrianos celebraron el pase de Argentina a la final del Mundial

Los festejos en Entre Ríos se multiplicaron tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026. Santa Elena, San Salvador, María Grande, Concordia y otras ciudades vivieron una jornada de emoción con caravanas, banderas y plazas colmadas de hinchas.

15 de Julio de 2026
Festejos en Argentina.
Festejos en Argentina. Foto: Capturas de videos.

REDACCIÓN ELONCE

Los festejos en Entre Ríos se multiplicaron tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026. Santa Elena, San Salvador, María Grande, Concordia y otras ciudades vivieron una jornada de emoción con caravanas, banderas y plazas colmadas de hinchas.

Los festejos en Entre Ríos se hicieron sentir en cada rincón de la provincia luego de que la Selección argentina derrotara 2 a 1 a Inglaterra y consiguiera el pasaje a la final del Mundial 2026. Apenas el árbitro marcó el final del partido en Atlanta, miles de entrerrianos salieron a las calles para celebrar una nueva clasificación histórica del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

 

 

Desde distintos puntos del territorio provincial comenzaron a replicarse las imágenes de caravanas de autos, motocicletas, familias con camisetas argentinas, banderas celestes y blancas y bocinazos que acompañaron una noche cargada de emoción. Elonce registró los festejos que se desarrollaron en varias ciudades entrerrianas, donde la pasión futbolera volvió a unir a vecinos de todas las edades.

 

Santa Elena, San Salvador, María Grande y Concordia fueron algunos de los puntos donde la celebración tuvo mayor convocatoria, aunque la alegría se extendió también a otras localidades que se sumaron espontáneamente a los festejos por una nueva final mundialista.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Plazas llenas y caravanas tras el triunfo

 

Las principales plazas y avenidas se convirtieron en escenarios de celebración apenas concluyó el encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Familias completas, grupos de amigos y jóvenes con bombos y banderas compartieron la alegría por una nueva victoria de la Albiceleste.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

En varias ciudades, el tránsito se vio afectado por la gran cantidad de vehículos que participaron de las tradicionales caravanas, mientras que los bocinazos y los cánticos acompañaron durante varias horas una fiesta que se vivió con intensidad en toda la provincia.

 

 

Las camisetas argentinas, las banderas y los colores celeste y blanco dominaron el paisaje urbano, en una postal que volvió a repetirse como ocurrió después de cada triunfo de la Selección durante la Copa del Mundo.

 

La ilusión intacta de cara a la gran final

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La clasificación frente a Inglaterra renovó la ilusión de los hinchas entrerrianos, que ahora esperan con expectativa el partido decisivo frente a España, previsto para el próximo domingo desde las 16 en Nueva Jersey.

 

 

La remontada conseguida por el equipo de Lionel Scaloni, con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos finales, alimentó la esperanza de conquistar un nuevo título mundial y provocó una explosión de alegría que se trasladó rápidamente desde las pantallas a las calles.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

En cada ciudad se repitió la misma imagen: abrazos entre desconocidos, familias celebrando juntas, niños envueltos en banderas argentinas y vecinos compartiendo un momento que quedó marcado por la emoción colectiva.

Temas:

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