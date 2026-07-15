Entradas para la Selección Argentina: los valores que circulan antes del duelo con Inglaterra

La expectativa por la semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra disparó el precio de las entradas durante las horas previas al encuentro de este miércoles en Atlanta. Mientras miles de hinchas se concentraron en el centro de la ciudad, numerosos simpatizantes recorrieron la zona con carteles para intentar conseguir boletos.

El partido comenzará a las 16, hora argentina, y definirá al rival de España en la final del Mundial 2026. La demanda aumentó por tratarse del primer cruce eliminatorio entre ambos seleccionados en una Copa del Mundo después de cuatro décadas.

Entre los hinchas que todavía buscaban localidades apareció el caso de una familia argentina que necesitaba cuatro entradas. Según relató una de sus integrantes, le ofrecieron boletos de categoría 2 a 3.500 dólares cada uno, lo que representaba un gasto total de 14.000 dólares.

Los valores que circulan en la reventa

La mujer aseguró que estaba dispuesta a pagar hasta 2.500 dólares por entrada. De concretarse una operación por ese valor, una familia de cuatro personas debería desembolsar 10.000 dólares para presenciar el partido de la Selección Argentina.

Otros hinchas consultados señalaron que sus presupuestos oscilaban entre 1.000 y 2.000 dólares por boleto. Sin embargo, esas cifras se encontraban por debajo de muchos de los precios publicados en las plataformas de reventa disponibles en Estados Unidos.

En una de esas aplicaciones, la entrada más económica aparecía por poco más de 4.500 dólares. Los lugares ubicados detrás de los bancos de suplentes y cerca del campo superaban los 10.000 dólares por cada asiento.

El estadio donde jugará Atlanta.

Qué recomiendan para comprar entradas

Los boletos que una persona adquirió y finalmente no utilizará pueden ser publicados en el mercado secundario. Dentro de ese sistema se encuentra el marketplace oficial de la FIFA, donde las localidades revendidas cuentan con el respaldo de la organización.

Carlos Abriata, integrante de la empresa que proveyó el sistema de venta online, había recomendado utilizar únicamente esa plataforma. “Existen en el marketplace de la FIFA entradas de mercado secundario que algunos hinchas están vendiendo. Esas son las que recomiendo que la gente compre y en ningún otro lugar, porque están garantizadas por FIFA”, explicó.

La reventa está permitida en Estados Unidos y también existen otras aplicaciones habilitadas para comercializar entradas. Los valores dependen de la ubicación, la cercanía con el campo y la disponibilidad durante las horas anteriores al encuentro.

🤯🇦🇷 HAY 10 MIL HINCHAS ARGENTINOS EN EL BANDERAZO EN ATLANTA EN LA ANTESALA A LA SEMI VS INGLATERRA. pic.twitter.com/iGXlIf4MzN — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2026

Un amplio operativo de seguridad

El movimiento de hinchas se intensificó durante el banderazo argentino realizado en el distrito Underground de Atlanta. Allí se observaron personas con carteles que indicaban que compraban entradas y otras que consultaban contactos y precios.

La histórica rivalidad entre ambos países también llevó a las autoridades a organizar un amplio operativo de seguridad. Durante la concentración hubo presencia de policías locales y agentes del FBI, mientras que para el partido se prevé un despliegue de más de 1.500 efectivos.

Los accesos al estadio estarán separados para los simpatizantes de cada selección. Además, se informó que no podrán ingresar banderas relacionadas con las Islas Malvinas.

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra en el Atlanta Stadium con la posibilidad de alcanzar una nueva final mundialista. La expectativa deportiva y la limitada disponibilidad hicieron que las entradas alcanzaran valores de entre 1.000 y más de 10.000 dólares en los circuitos secundarios.