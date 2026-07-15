Evangelina Anderson impactó con una sensual sesión de fotos en un yate en Italia

Las vacaciones de Evangelina Anderson en Italia volvieron a generar repercusión en las redes sociales. La modelo compartió una serie de fotografías y videos desde un yate en Porto Cervo, ubicado en la Costa Smeralda de Cerdeña, donde posó con un look veraniego frente a las aguas del mar Mediterráneo.

En las publicaciones, la exconcursante de MasterChef Celebrity lució una bikini roja y gafas de sol mientras disfrutaba de un paseo por una de las zonas más exclusivas de la isla italiana. Las imágenes fueron tomadas durante el atardecer, con el paisaje costero y las embarcaciones ancladas como marco de la producción.

La sesión mostró distintos momentos de relajación a bordo del yate. En algunas tomas aparece saliendo del agua, mientras que en otras posa sobre la cubierta con el cabello recogido y una actitud distendida, aprovechando la luz natural característica del verano europeo.

Una producción desde la Costa Smeralda

El contraste entre la bikini roja y el intenso color turquesa del mar fue uno de los aspectos más destacados de las imágenes. El entorno de Porto Cervo, conocido por concentrar yates de lujo y playas del Mediterráneo, aportó un escenario que acompañó la estética elegida para la producción.

Las publicaciones recibieron una gran cantidad de reacciones y comentarios de sus seguidores, quienes destacaron tanto el paisaje como el estilo de Evangelina Anderson durante su estadía en Italia.

Evangelina Anderson.

La modelo viene compartiendo distintos momentos de sus vacaciones europeas, donde combina postales de playas, paseos y producciones fotográficas realizadas en algunos de los destinos turísticos más reconocidos de la región.

De Marbella a Cerdeña

Antes de llegar a Italia, Evangelina Anderson había mostrado imágenes de su paso por Marbella, en España, donde también realizó producciones de estilo veraniego frente al mar Mediterráneo.

En esa oportunidad eligió diferentes conjuntos inspirados en la estética mediterránea y recorrió algunos de los lugares más exclusivos de la ciudad, entre ellos La Câbane Beach Club Marbella.

Ahora, desde Cerdeña, volvió a captar la atención de sus seguidores con una nueva producción en bikini durante un paseo en yate, reafirmando el perfil que mantiene en redes sociales, donde suele compartir imágenes de sus viajes, su vida familiar y distintos proyectos personales.