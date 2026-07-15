“Sos una mala médica”: expuso a una pediatra en redes y la Justicia la obligó a pedir perdón

Una mujer debió publicar un pedido de disculpas dirigido a una pediatra a la que había expuesto en Facebook luego de una atención médica realizada a su hija de 18 meses. La retractación formó parte de un acuerdo judicial alcanzado mediante una instancia de mediación y debió difundirse también en Instagram y WhatsApp.

El conflicto ocurrió en el Hospital Pediátrico “Guillermo Hernández”, ubicado en la localidad bonaerense de Verónica, partido de Punta Indio. Tras las publicaciones, la profesional denunció amenazas e injurias y posteriormente dejó su puesto en el establecimiento sanitario.

La causa fue abordada por la Secretaría de Conciliación y Mediación Penal de la Procuración bonaerense. El acuerdo permitió evitar que el expediente avanzara por la vía penal, aunque estableció condiciones específicas que la mujer debía cumplir dentro de un plazo determinado.

Cómo comenzó el conflicto en el hospital

El episodio se inició en octubre de 2025, cuando la madre llevó a su hija con fiebre a la guardia pediátrica. La médica María Florencia Rodas, de 38 años, evaluó a la niña y recomendó realizar controles sin suministrar medicación, debido a que no había detectado signos de gravedad.

Horas más tarde, la mujer regresó al hospital y reclamó una intervención más urgente. La discusión aumentó de intensidad y otros trabajadores del centro de salud debieron intervenir para evitar que se produjera un contacto físico entre las partes.

Esa misma noche, la madre difundió fotografías y el nombre completo de la pediatra en sus redes sociales. También publicó expresiones como “te vamos a esperar a la salida” y “ya vas a ver lo que te va a pasar”, además de cuestionar su capacidad profesional.

Hospital Pediátrico “Guillermo Hernández”.

El hostigamiento continuó durante los días posteriores con nuevos mensajes. “Sos una mala médica. No tenés ni idea. No podés estar ahí. Nos maltrataste”, escribió la mujer en una de las publicaciones incorporadas al expediente.

El acuerdo y las disculpas públicas

La mediación se realizó a comienzos de julio mediante una audiencia por videollamada desde La Plata. La pediatra participó asistida por su abogada, Stefanía Alba Nájera, y aceptó resolver el conflicto mediante una retractación pública.

El acuerdo estableció que la madre debía publicar el pedido de disculpas dentro de las 24 horas posteriores en Facebook, Instagram y WhatsApp. El texto tenía que mencionar expresamente a la médica y al hospital donde había ocurrido la atención.

“Lamento profundamente que mis expresiones hayan afectado su honor, su imagen personal y profesional, causando un perjuicio y un gran malestar”, expresó la mujer en la publicación acordada durante la mediación.

También reconoció que había sido incorrecto cuestionar la atención brindada. “Haber puesto en duda su labor diligente fue errado, ya que actuó de manera protocolar, correcta y sin omitir acción alguna respecto de la atención de mi hija”, agregó.

La retractación debía acreditarse mediante capturas de pantalla enviadas a la mediadora. En caso de incumplimiento, el acuerdo quedaba sin efecto y la causa podía retomar su curso en el fuero penal por las amenazas y las expresiones difundidas.