Un rompecabezas "en el freezer" y un Uber "sin destinos ingleses": el folclore de Argentina-Inglaterra

Argentina-Inglaterra no solo despierta expectativa por lo que sucederá dentro del campo de juego. A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026, el tradicional folclore que rodea uno de los clásicos con mayor carga histórica del fútbol también se trasladó a las redes sociales, donde distintas empresas aprovecharon la ocasión para sumarse con campañas cargadas de humor.

Dos de las publicaciones que más repercusión generaron fueron las de Uber Argentina y una reconocida juguetería, que utilizaron comunicados ficticios para jugar con la rivalidad deportiva entre ambos seleccionados.

Un rompecabezas "congelado" hasta después del partido

Una de las campañas más comentadas fue la de una juguetería, que difundió un supuesto "comunicado importante" anunciando que suspendía, "hasta nuevo aviso", la comercialización de un rompecabezas de 1.000 piezas del Puente de Londres.

El aviso aclaró, en tono humorístico, que la medida "no responde a una falla técnica ni a falta de stock", sino que obedece a un motivo "estrictamente deportivo", ya que Argentina enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial.

El mensaje fue un paso más allá y sostuvo que el producto permanecería "bajo custodia en el freezer" hasta la finalización del encuentro, al tiempo que tranquilizó a los clientes al señalar que el resto de los rompecabezas de la misma cantidad de piezas "no representa riesgo alguno para la Selección Argentina".

La creatividad del posteo fue celebrada por miles de usuarios, quienes compartieron la publicación y aportaron nuevos comentarios en la misma sintonía.

Uber también apeló al humor

La plataforma Uber Argentina tampoco quiso quedarse afuera del clima mundialista y difundió un comunicado ficticio dirigido a sus usuarios.

En él anunció, con ironía, que durante este miércoles "no será posible viajar dentro del territorio argentino a destinos que incluyan la palabra 'inglés', 'británico' o similares que aludan a cierto país".

La empresa completó el mensaje con otra referencia al cancionero popular del fútbol argentino al informar que "estará permitido saltar dentro del Uber, porque el que no salta... ya saben". Pese a la broma, aclaró que el servicio funcionará con absoluta normalidad. La publicación fue replicada por numerosos medios y rápidamente se volvió viral.

Un clásico que trasciende los 90 minutos

El duelo entre Argentina e Inglaterra vuelve a poner frente a frente a dos selecciones protagonistas de algunos de los capítulos más recordados de la historia de los Mundiales. La rivalidad deportiva, alimentada por antecedentes como el histórico partido de México 1986, hace que cada enfrentamiento adquiera una dimensión especial para los hinchas.

En ese contexto, las redes sociales se convirtieron en un escenario más de la previa. Empresas, instituciones y usuarios apelaron al ingenio para acompañar a la Selección con mensajes cargados de humor, demostrando que el folclore futbolero también se juega lejos del césped y que, en la antesala de un partido de semejante magnitud, la creatividad se transforma en otra forma de alentar. Elonce.com