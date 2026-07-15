Banderazo argentino en Atlanta en la previa de la semifinal del Mundial

Los hinchas argentinos volvieron a copar las calles en los Estados Unidos y se hicieron sentir en la ciudad de Atlanta, donde la Selección Argentina enfrenta hoy a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, instancia en la que espera España tras vencer 2-0 a Francia en Dallas.

Los fanáticos realizaron el clásico banderazo para manifestar su apoyo al equipo que dirige Lionel Scaloni y que tiene como máxima figura a Messi.

La lluvia fue la invitada especial que tuvo la congregación albiceleste. Pero, por supuesto, no fue impedimento para que la fiesta se lleve a cabo. Banderas de varios clubes de lo largo y ancho del país convirtieron a esa porción de Atlanta en cualquier barrio, ciudad o provincia argentina. Los trapos mostraron pertenencias desde Temperley, Banfield y Lanús, hasta Ushuaia y La Rioja, entre otros.

Como en cada rincón del mundo, la representación de Diego Armando Maradona se hizo presente, acompañado algunas veces por Lionel Messi, el trofeo de la Copa del Mundo o de las Islas Malvinas. El astro de Villa Fiorito no se olvida y fue la figura elegida en la previa del duelo con los británicos.

Los cantos de los hinchas le pusieron sonido a una tarde que no estuvo escasa de colores. “Vení, vení cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar”, fue el coro que precedió a canciones contra Brasil y, como era de esperarse en esta ocasión especial, para Inglaterra.

“Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés”, se entonó en las calles de Atlanta. El partido por las semifinales ya se empezó a jugar desde mucho antes.

Las imágenes de policías en los banderazos fueron postales habituales en cada banderazo argentino. Esta vez la patrulla K9 de caninos se presentó en el corazón de la multitud para controlar y llevar seguridad, además de una buena cantidad de uniformados. “Vamos Argentina, sabés que yo te quiero. Hoy hay que ganar y ser primero”, fue el pedido al plantel.

El partido entre Argentina e Inglaterra es considerado un clásico del fútbol por los antecedentes entre las selecciones en otras Copas del Mundo. La fuerte rivalidad, que también involucra a temas políticos y sociales, se trasladó a las tribunas donde ambas parcialidades alientan con fervor y se dedican algunos cánticos.

Para el encuentro se reforzaron los controles de seguridad en el estadio con más de 1.600 agentes para preservar la seguridad de los aficionados y evitar enfrentamientos. A su vez, se prohibirá el ingreso con banderas que contengan leyendas relacionadas con las Islas Malvinas.