Cazas F-16 en Argentina: confirmaron cuándo llegará otra tanda de aviones desde Dinamarca

Los cazas F-16 en Argentina sumarán una nueva incorporación en septiembre. El Gobierno confirmó que arribarán seis aeronaves desde Dinamarca, tres meses antes de lo previsto, mientras avanza la capacitación de pilotos y el equipamiento militar.
Cazas F-16 en Argentina volverán a ser protagonistas del proceso de modernización de la Fuerza Aérea. El Gobierno confirmó que una nueva tanda de seis aeronaves adquiridas a Dinamarca arribará al país durante septiembre, adelantando en tres meses el cronograma originalmente previsto, que establecía la entrega para diciembre.
El cambio fue posible luego de que las autoridades argentinas obtuvieran la autorización del gobierno danés para anticipar el envío de los aviones. La nueva incorporación forma parte del acuerdo para la compra de 24 cazas F-16, considerado uno de los programas de reequipamiento militar más importantes de las últimas décadas.
Según informaron fuentes de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), las aeronaves despegarán desde la base aérea de Skrydstrup, ubicada en la península de Jutlandia, y serán trasladadas hasta el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.
Buscan acelerar la llegada del resto de la flota
La entrega prevista para septiembre no será la única novedad dentro del programa de incorporación de los F-16. El Gobierno argentino mantiene negociaciones con Dinamarca para modificar el cronograma de entrega del resto de las aeronaves.
El objetivo es que los 12 aviones restantes, cuya incorporación estaba prevista en dos tandas durante 2027 y 2028, puedan llegar íntegramente durante el próximo año.
Mientras tanto, la Base Aérea de Tandil continúa con las obras de infraestructura destinadas a recibir el nuevo sistema de armas, aunque desde la Fuerza Aérea reconocen que esos trabajos todavía demandarán más tiempo del previsto inicialmente.
Pilotos argentinos ya vuelan los F-16 en forma autónoma
La confirmación del arribo de los nuevos cazas coincidió con otro avance significativo para la Fuerza Aérea Argentina: los primeros pilotos nacionales ya obtuvieron la certificación que les permite operar los F-16 sin instructor.
El Ministerio de Defensa informó recientemente que dos aviadores completaron con éxito el denominado "Vuelo Solo" dentro del Programa Peace Cóndor, una instancia considerada fundamental en el proceso de incorporación del sistema de armas.
La capacitación se desarrolla bajo estándares internacionales y cuenta con el acompañamiento de la empresa canadiense Top Aces, responsable del entrenamiento operativo de las tripulaciones argentinas.
También avanzan los acuerdos para incorporar misiles
En paralelo a la llegada de las aeronaves, el programa de reequipamiento contempla la incorporación de armamento específico para los F-16.
En ese marco, el Gobierno de los Estados Unidos autorizó un contrato por casi 400 millones de dólares adjudicado a la empresa Raytheon, destinado a la provisión de misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM para distintos países, entre ellos Argentina, comunicó Iprofesional.
La autorización complementa la aprobación otorgada por el Departamento de Estado estadounidense en octubre de 2024, cuando habilitó un paquete de armamento destinado al sistema de armas F-16 adquirido por la Fuerza Aérea Argentina.
Con la llegada de una nueva media docena de aviones prevista para septiembre, la certificación de pilotos nacionales y el avance en la provisión de armamento, el proceso de incorporación de los F-16 continúa sumando etapas clave dentro del plan de modernización de las capacidades de defensa aérea del país.