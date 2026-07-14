Asignaciones ANSES agosto 2026: oficializaron el aumento y los nuevos montos

Asignaciones ANSES agosto 2026 tendrán un incremento del 1,9%, luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializara la actualización de los montos que comenzarán a abonarse durante el próximo mes. El ajuste responde a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La actualización impactará sobre las asignaciones familiares y universales que perciben millones de familias en todo el país, mejorando los valores que se abonaron durante julio.

Con este nuevo incremento, ANSES continúa aplicando el esquema de movilidad vigente, mediante el cual las prestaciones sociales se actualizan tomando como referencia la evolución mensual de la inflación.

Foto: Archivo Elonce.

Cuánto cobrarán la AUH y las asignaciones familiares

Con el aumento del 1,9%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará de $148.049 a $150.861,93.

En tanto, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad se elevará desde $482.062 hasta $491.221,18, de acuerdo con los nuevos valores oficializados por el organismo.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) correspondiente al primer rango de ingresos aumentará de $74.033 a $75.439,63, mientras que la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad para ese mismo segmento pasará de $241.041 a $245.620,78.

Foto: Archivo Elonce.

Cómo consultar la fecha de cobro

ANSES informó que el calendario oficial de pagos correspondiente a agosto será publicado durante los próximos días y mantendrá el cronograma habitual organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Una vez difundidas las fechas, los beneficiarios podrán verificar el día exacto de cobro ingresando a la plataforma Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social o mediante los canales oficiales de atención del organismo.

Foto: Archivo Elonce.

De esta manera, millones de titulares de la AUH, SUAF y demás asignaciones familiares percibirán en agosto los nuevos montos actualizados, que reflejan el incremento del 1,9% correspondiente a la inflación registrada durante junio.