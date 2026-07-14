La explicación del Vocero Presidencial sobre la morosidad: “se agarra la tarjeta y la lleva al límite”

Aumento de la morosidad: la explicación que dio el Gobierno.

El Gobierno nacional, a través del vocero presidencial, insinuó que el creciente niveles de morosidad de las familias parte de un error en la planificación de sus presupuestos por endeudarse por encima de sus posibilidades.

"La gente se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones", afirmó el vocero presidencial Adrián Ravier.

También apuntó a los bancos por haber otorgado financiamiento a clientes con limitaciones en su capacidad de pago. “Cuando una economía recupera el crédito, es normal que aparezca la morosidad”, señaló el portavoz presidencial, Adrián Ravier.

Según el Banco Central de la República Argentina, la cantidad de préstamos renegociados se duplicó en seis meses y está en niveles récord históricos.

Por eso, bancos públicos salieron a promocionar planes de refinanciación de deudas por préstamos para consumo.

El portavoz explicó que la no existencia de créditos durante muchos años llevó a los bancos a que se “pierdan carpetas crediticias” lo que implica que se dejó de hacer seguimiento de garantías, ingresos y capacidad de repago.

Ravier consideró que los bancos deben volver a aprender a evaluar cómo otorgar préstamos. “Esta Argentina que recupera el crédito también reinicia un proceso de reaprendizaje de cómo se otorgan créditos”, añadió el vocero.

Ravier enfatizó que ahora “las personas deben saber hasta dónde pueden tomar créditos” porque no se puede “llevar la tarjeta al límite y después quedar apretado”.

"Nos tenemos que adaptar, tanto el banco como las personas. Primero el banco de ver a quién le otorga el crédito, en este momento a todas esas personas que están entrando en morosidad las están tratando de refinanciar con tasas bajas, a un plazo largo para recuperar lo que invirtieron. Pero, por otro lado, también las personas de saber hasta dónde puede tomar crédito", expresó el funcionario nacional.

Un informe del Banco Central midió que las refinanciaciones de préstamos en el sector privado, vienen en aumento en el sistema financiero, principalmente entre los hogares. El saldo refinanciado ya representa el 3,2% del stock total de crédito a los hogares, un incremento de 2,3 puntos porcentuales respecto de un año atrás. En octubre de 2025 estaba en el 1,6%, lo que implica que se duplicaron en seis meses.

“Los individuos tenemos que aprender a cuál es el límite que nuestros ingresos nos permite acceder a un crédito y hasta qué cuota podemos pagar”, dijo.

“Uno agarra la tarjeta, la lleva al límite, al otro mes se encuentra muy apretado. Bueno, tenemos nosotros mismos, que aprender cuál es el límite que nuestros ingresos nos permiten acceder a un crédito, hasta qué cuota puedo pagar y demás”, dijo.

Por otro lado, Ravier afirmó que los salarios han comenzado un proceso de recuperación desde marzo, aunque admitió que puede ser que “no sea continuo”.