El entrenador de Francia cuestionó al árbitro tras la derrota ante España: "¿Estaba a la altura?"

La eliminación de Francia frente a España en las semifinales del Mundial 2026 dejó un sabor amargo en Didier Deschamps. El entrenador francés hizo una fuerte autocrítica por el rendimiento de su equipo, pero también sembró dudas sobre el desempeño del árbitro salvadoreño Iván Barton, quien dirigió el triunfo español por 2 a 0 en Dallas.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el seleccionador evitó responsabilizar directamente al juez, aunque dejó un claro cuestionamiento.

"No es porque hayamos perdido, pero ¿estaba el árbitro a la altura de una semifinal? Es una pregunta. Hay que mirar el partido, no solo el penalti. Pero no voy a entrar en eso", afirmó.

Las declaraciones estuvieron vinculadas a la jugada que derivó en el penal que abrió el marcador para el conjunto español.

"No estuvimos a la altura"

Más allá de las críticas al arbitraje, Deschamps reconoció que España fue superior durante gran parte del encuentro.

"España es muy fuerte. No hemos estado a la altura. Cometimos demasiados errores y además estaba la gran calidad de España. La decepción es enorme", sostuvo.

El entrenador también consideró que el aspecto emocional influyó en el rendimiento de sus dirigidos.

"El componente emocional es importante. No hemos desplegado el juego que queríamos. Para muchos jugadores era su primera semifinal de un Mundial y no llegamos a dar el 100%", analizó.

El final del ciclo de Deschamps

La derrota frente a España marcó el anteúltimo partido de Didier Deschamps al frente del seleccionado francés.

Su despedida será el próximo 18 de julio, cuando Francia dispute el encuentro por el tercer puesto frente al perdedor de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Luego de ese compromiso concluirá un ciclo de más de una década como seleccionador y será reemplazado por Zinedine Zidane, quien asumirá la conducción de Les Bleus tras el Mundial.