Congreso Internacional de Robótica Educativa: abrieron las inscripciones y convocan a docentes

REDACCIÓN ELONCE
El Congreso Internacional de Robótica Educativa se realizará el 27 y 28 de agosto en el Centro Provincial de Convenciones. La participación será gratuita y ya está abierta la convocatoria para presentar trabajos vinculados con robótica, programación e inteligencia artificial.
Congreso Internacional de Robótica Educativa es la propuesta que reunirá a docentes, investigadores y especialistas los próximos 27 y 28 de agosto en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La organización confirmó que ya se encuentran abiertas las inscripciones y la convocatoria para la presentación de trabajos, en un evento gratuito que buscará visibilizar experiencias innovadoras vinculadas con la robótica, la programación y la inteligencia artificial en el ámbito educativo.
La iniciativa es impulsada por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y fue presentada por Sergio Burgos, ingeniero en electrónica y director del Departamento de Ingeniería Electrónica de la UTN, junto a Alejandro Dachary, secretario del mismo departamento, durante una entrevista en el programa GPS, que se emite por Elonce.
Durante la entrevista, Burgos destacó la importancia del encuentro y remarcó que el objetivo principal es generar un ámbito de intercambio entre docentes de distintos niveles educativos que vienen desarrollando experiencias innovadoras en las aulas.
Convocan a docentes de todo el país
“Estamos organizando este evento con muchas ganas. En principio, estamos haciendo esta convocatoria e invitando a los docentes para enviar trabajos al Congreso Internacional de Robótica Educativa”, dijo en primer lugar Burgos.
El ingeniero explicó que actualmente existen numerosas instituciones educativas que ya trabajan con estas herramientas tecnológicas. “Hay muchas escuelas con este tipo de avances. En algunos casos son escuelas técnicas, en otros no y han trabajado de distintos modos. No solamente robótica, sino también programación e Inteligencia Artificial”, afirmó.
Asimismo, resaltó el valor de compartir esas experiencias entre colegas. “La idea es generar un espacio donde se pueda compartir esto, donde los docentes puedan contar sus actividades, contar sus experiencias y movilizar el desarrollo de estas actividades”, sostuvo.
Cómo presentar proyectos y participar del congreso
Desde la organización informaron que la participación será completamente gratuita y que los interesados todavía cuentan con algunos días para enviar sus propuestas.
“Es un evento totalmente gratuito” y “la presentación de trabajos es hasta el viernes de la próxima semana”, señaló Burgos. Para participar, explicó que los docentes deberán ingresar al sitio web del congreso, descargar el formulario correspondiente, completarlo y enviarlo para su evaluación.
Una vez aprobados, los trabajos serán incorporados al programa académico del encuentro. “Los trabajos que sean aceptados van a tener un tiempo de 15 minutos de presentación, donde explicarán las actividades que han desarrollado”, informó.
Experiencias innovadoras para transformar la educación
Respecto de las temáticas que podrán presentarse, Burgos indicó que existe una amplia variedad de posibilidades para quienes deseen compartir sus experiencias.
“Los trabajos pueden ser de distintos tipos: pueden ser de cuestiones pedagógicas, experiencias desarrolladas en el aula, tienen que ver con cuestiones técnicas. La idea es que tengan algún grado de innovación y eso se publica a través del sistema de libros de actas de la UTN”, precisó.
Finalmente, los representantes de la UTN reflexionaron sobre el papel que ocupan estas tecnologías en el presente y el futuro de la educación. Consultados acerca de la importancia de la robótica en las aulas y el avance de las nuevas tecnologías en distintos países, fueron contundentes al afirmar: “Es fundamental incorporar todas estas tecnologías”.