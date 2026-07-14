España finalista del Mundial 2026: venció a Francia y espera por Argentina o Inglaterra

España finalista del Mundial 2026. El seleccionado español derrotó 2-0 a Francia con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, se metió en la definición del torneo y aguardará por el ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra.
España finalista del Mundial 2026. El seleccionado español confirmó su gran presente al derrotar por 2-0 a Francia en las semifinales de la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México. Con una actuación sólida desde el control de la pelota y la superioridad táctica, el equipo dirigido por Luis de la Fuente selló su clasificación a la definición del certamen, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra.
El encuentro se disputó con un claro dominio de España, que logró neutralizar a las principales figuras francesas y administrar el desarrollo del juego a partir de la posesión. El triunfo le permitió acceder a la segunda final mundialista de su historia, luego de la conquistada en Sudáfrica 2010.
La gran final se disputará el próximo domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el estadio MetLife de Nueva York. Allí, España buscará conquistar su segundo título mundial frente al ganador de la semifinal que protagonizarán Argentina e Inglaterra.
Un penal abrió el camino para los españoles
España comenzó a imponer condiciones desde los primeros minutos, moviendo el balón con paciencia y obligando a Francia a retroceder. La apertura del marcador llegó a los 21 minutos del primer tiempo, aunque la acción se había iniciado dos minutos antes.
Tras un centro del defensor Marc Cucurella, el lateral francés Lucas Digne intentó despejar dentro del área y terminó impactando sobre Lamine Yamal. El árbitro salvadoreño Iván Barton no dudó y sancionó penal para el conjunto español.
El encargado de ejecutar fue Mikel Oyarzabal, quien remató con precisión, a media altura y junto al palo izquierdo de Mike Maignan. Aunque el arquero francés adivinó la dirección, no logró evitar el 1-0 que reflejó el dominio español.
Francia reaccionó poco y España mantuvo el control
La respuesta francesa fue escasa durante la primera mitad. Su única aproximación clara nació de una rápida transición ofensiva en la que Michael Olise asistió a Ousmane Dembélé, quien habilitó a Kylian Mbappé. Sin embargo, el delantero no consiguió acomodarse para definir y la jugada perdió peligro.
España siguió buscando ampliar la ventaja. Lamine Yamal volvió a desequilibrar por la derecha y, tras una pared con Dani Olmo, envió un centro que encontró a Fabián Ruiz, cuyo remate salió desviado por el primer palo.
El dominio español no se limitó a la posesión. También presionó alto, recuperó rápidamente el balón y redujo al mínimo los espacios para que Francia pudiera explotar la velocidad de Mbappé y Dembélé.
Pedro Porro sentenció la clasificación
En el complemento, España mantuvo la intensidad y encontró rápidamente el segundo gol. A los 12 minutos, Pedro Porro sorprendió con una proyección ofensiva, combinó nuevamente con Dani Olmo y definió con un remate cruzado al primer palo para establecer el definitivo 2-0.
Francia intentó reaccionar con algunas apariciones de Mbappé, quien probó con remates desde media distancia y una escapada por el sector izquierdo, aunque siempre encontró respuestas seguras del arquero Unai Simón, una de las grandes figuras del encuentro.
En el tramo final, el conjunto francés buscó descontar con un remate de taco de Aurélien Tchouaméni, un disparo desviado de Mbappé y una ocasión de Ousmane Dembélé en tiempo agregado. Sin embargo, la defensa española respondió con firmeza y sostuvo una ventaja que nunca estuvo realmente comprometida.
Con autoridad, personalidad y un funcionamiento colectivo de alto nivel, España eliminó a Francia y se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026. Ahora aguardará por conocer a su rival, que surgirá del esperado enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra.