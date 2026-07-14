De Paul palpitó la semifinal ante Inglaterra: “Este tipo de partidos me entusiasma mucho”

Rodrigo De Paul palpitó el duelo ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y aseguró que este tipo de partidos le generan “mucha adrenalina y felicidad”. El mediocampista habló con la prensa durante el entrenamiento de la Selección argentina en Atlanta, donde el equipo ultimó detalles para el encuentro decisivo.

“Este tipo de partidos me entusiasma mucho”, reconoció De Paul, quien valoró el recorrido del conjunto dirigido por Lionel Scaloni hasta meterse nuevamente entre los cuatro mejores del mundo.

“Es un gran logro estar entre los cuatro mejores. Somos quienes tienen que defender el título, así que estamos muy felices de todo el proceso”, expresó el volante.

DE PAUL: “ES UN PARTIDO ÚNICO Y ESTAMOS MUY MOTIVADOS” El volante aseguró que el plantel llega "muy motivado" al duelo de semifinales ante Inglaterra y reconoció que este tipo de encuentros le generan una motivación especial. Además, destacó el apoyo de los hinchas y aclaró que… pic.twitter.com/QsFdNG6VZE — Clarín (@clarincom) July 14, 2026

La ambición de la Selección argentina

Más allá de lo conseguido, De Paul dejó en claro que el plantel no se conforma con haber alcanzado las semifinales. “Obviamente queremos más, como todos. Esa es la mentalidad que tenemos para preparar bien el partido de mañana y dejar todo lo que tengamos, que al final es lo más importante”, afirmó.

Sobre Inglaterra, señaló: “Es una semifinal de Copa del Mundo contra un gran rival, una gran selección. Estamos muy motivados y con muchas ganas de jugar. Siempre el partido que está delante termina siendo el más importante”.

Además, explicó que ambos seleccionados llegan con un profundo conocimiento del adversario. “Con la tecnología y con todo lo que hay, creo que no hace falta pertenecer a una liga para conocer al rival que enfrentamos. Tanto nosotros como ellos conocemos las debilidades y virtudes de cada selección”, indicó.

Montiel: “La ilusión siempre está”

Gonzalo Montiel también tomó la palabra en la previa. El lateral derecho, quien ingresó desde el banco de suplentes en los últimos partidos, sostuvo que el grupo mantiene intacta la expectativa de alcanzar una nueva definición mundialista. “La ilusión siempre está. Estamos a un paso de pasar a otra final y vamos a afrontarlo de esa manera”, expresó el autor del penal que consagró a Argentina en Qatar 2022.

Gonzalo Montiel habló en conferencia de prensa en la previa al entrenamiento de la Selección Argentina antes del partido de mañana contra Inglaterra por semifinales del Mundial. "La ilusión está, estamos a un paso de la final", expresó pic.twitter.com/I3ZcgfVARi — Telenueve (@telenueveC9) July 14, 2026

Sobre Inglaterra, comentó: “Estuvimos analizándolo. Sabemos que es un rival difícil y que juega mucho con los extremos. Vamos a seguir trabajando para achicar el margen de error”. Finalmente, concluyó: “Jugar una semifinal es un sueño, un privilegio y más con esta camiseta. Esto es algo histórico para nosotros”.