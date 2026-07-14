La actriz Anya Taylor-Joy reveló a qué selección apoyará en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Anya Taylor-Joy fue consultada sobre la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra y reveló cuál será la selección que apoyará en el esperado encuentro de este miércoles 15 de julio en Atlanta. La actriz reconoció que el partido genera tensión dentro de su familia por sus raíces en ambos países, aunque finalmente admitió que su corazón está del lado argentino.

La protagonista de Gambito de Dama nació en Miami, Estados Unidos, pero apenas tenía un mes de vida cuando su familia se instaló en San Isidro, donde vivió hasta los seis años. Allí cursó sus primeros estudios antes de que sus padres decidieran mudarse a Londres en medio de la crisis argentina de 2001.

Ese fuerte vínculo con el país hizo que el español fuera su lengua materna. De hecho, la actriz aprendió inglés recién a los ocho años, una vez instalada en el Reino Unido junto a sus padres y sus cinco hermanos mayores.

La respuesta que sorprendió en la alfombra roja

Durante la presentación de Lucky, la nueva serie de Apple TV+, un periodista de la agencia Associated Press le preguntó cómo vivía la previa del choque entre Argentina e Inglaterra.

"Anya": Por las declaraciones de Anya Taylor-Joy sobre el partido de Argentina contra Inglaterra en la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/BqqjM2uTD1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 14, 2026

"Como británico-argentina, ¿tienes algún tipo de conflicto con el gran partido del miércoles?", fue la consulta.

Entre risas y con evidente incomodidad, la actriz respondió: "Escucha, hay mucho estrés en casa ahora mismo", dejando entrever que el partido divide opiniones dentro de su familia.

Luego explicó que su abuelo trabajó en las relaciones anglo-argentinas, una referencia que, según dio a entender, ayudó a mantener siempre una mirada conciliadora entre ambas culturas.

Finalmente despejó cualquier duda sobre su elección: "En el fondo de mi corazón, creo que es por Argentina, pero si vamos a perder, me alegro de que sea contra Inglaterra", afirmó.

Ya había mostrado su apoyo a la Selección

No es la primera vez que Anya Taylor-Joy expresa públicamente su cariño por Argentina. Durante el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026 frente a Paraguay, la actriz asistió al SoFi Stadium de Los Ángeles junto a su esposo, el músico Malcolm McRae.

En aquella oportunidad llamó la atención porque lució una versión especial de la camiseta de la Selección Argentina diseñada por Adidas para la Copa del Mundo. El modelo, de una sola manga y corte asimétrico, mantenía los tradicionales colores celeste y blanco junto al escudo de la AFA.