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Marta Fort deslumbró con una sensual producción en las playas de Miami

La empresaria publicó una sesión fotográfica realizada durante su estadía en Estados Unidos. Las imágenes generaron una fuerte repercusión en redes sociales y un mensaje de Felipe Fort llamó la atención entre los miles de comentarios.

14 de Julio de 2026
Marta Fort.
Marta Fort.

La empresaria publicó una sesión fotográfica realizada durante su estadía en Estados Unidos. Las imágenes generaron una fuerte repercusión en redes sociales y un mensaje de Felipe Fort llamó la atención entre los miles de comentarios.

Durante su estadía en Estados Unidos, Marta Fort volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una producción fotográfica realizada en una playa de Miami. Las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram, generaron una amplia repercusión y sumaron miles de reacciones en pocas horas.

 

La empresaria posó frente al mar con un conjunto de playa compuesto por una bikini en tonos claros y un pareo de encaje blanco. La sesión incluyó diferentes escenarios sobre la arena, con el paisaje costero de fondo y una estética vinculada al verano.

 

El posteo fue acompañado por una breve frase: “Parada por MIA y seguimos”. La publicación rápidamente comenzó a recibir comentarios de seguidores y de distintas figuras de su entorno.

 

 

El comentario de Felipe Fort

 

Entre las respuestas que más repercusión tuvieron apareció la de Felipe Fort, hermano mellizo de Marta Fort. “Ojito con mi hermana, eh, que los estoy leyendo”, escribió en referencia a los mensajes que dejaron los usuarios en la publicación.

 

El comentario se destacó entre las miles de interacciones y fue replicado por distintos perfiles en redes sociales. La respuesta del joven se convirtió en uno de los aspectos más comentados del posteo.

 

Marta Fort.
Marta Fort.

La producción también dejó ver algunos de los tatuajes de la empresaria, que forman parte de su estilo habitual y estuvieron presentes en las fotografías tomadas sobre la playa.

 

Su presencia durante el Mundial

 

La presencia de Marta Fort en Estados Unidos coincide con el desarrollo del Mundial 2026. Durante las últimas semanas compartió publicaciones relacionadas con su estadía en ese país y mantuvo una actividad constante en sus redes sociales.

 

 

Además de contenidos vinculados con el torneo, la empresaria mostró distintos momentos de su viaje y aspectos personales, una combinación que suele generar repercusión entre sus seguidores.

 

Con esta nueva publicación, Marta Fort volvió a ubicarse entre las tendencias en redes sociales, donde las imágenes y el intercambio con su hermano concentraron gran parte de la atención de los usuarios.

Temas:

Marta Fort MIAMI Playas
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