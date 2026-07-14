Identificaron al hombre que murió tras ser embestido por un camión en Paraná

La Policía de Entre Ríos confirmó este martes la identidad del hombre que murió durante la mañana del lunes tras ser embestido por un camión en avenida Circunvalación de Paraná. Se trataba de Nicolás Eduardo Salinas, de 31 años, quien residía en la zona de la Escuela Hogar.

El siniestro fatal ocurrió frente a la Escuela de Policía “Salvador Maciá”. La víctima no llevaba documentación que permitiera reconocerla en el lugar, por lo que inicialmente se había previsto avanzar con su identificación mediante las huellas dactilares en la morgue judicial.

Finalmente, la identidad pudo establecerse luego de que los familiares iniciaran su búsqueda y se vinculara esa presentación con el episodio ocurrido sobre la avenida. Las circunstancias que derivaron en la muerte todavía no pudieron determinarse y continúan siendo investigadas.

Cómo ocurrió el hecho en Circunvalación

El subjefe de la Policía Departamental Paraná, Juan Pablo Claucich, había informado a Elonce que el llamado de alerta se recibió cerca de las 9:20 del lunes. Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que una persona había fallecido tras ser alcanzada por un vehículo de gran porte.

El camión era conducido por un trabajador oriundo de Seguí, quien había partido desde esa localidad con destino a Villaguay. El rodado circulaba de oeste a este y transportaba arena, cuya carga había sido completada poco antes del episodio.

Aunque trascendió una primera hipótesis sobre la mecánica del impacto, las autoridades aclararon que no existe todavía una reconstrucción definitiva. Por ese motivo, la investigación deberá establecer qué ocurrió en los instantes previos y de qué manera el hombre terminó delante del camión.

El camión será sometido a peritajes

La causa quedó a cargo de la fiscal Paola Farinó, de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. Entre las primeras medidas, ordenó el secuestro del vehículo para que sea sometido a las pericias correspondientes.

El conductor fue identificado y también se dispuso la realización de análisis de sangre y orina para determinar si había consumido alcohol. Hasta el momento no se informaron resultados de esos estudios ni se establecieron responsabilidades por el hecho.

La investigación continuará con el análisis de las pruebas reunidas, los peritajes sobre el camión y las demás actuaciones realizadas en avenida Circunvalación. La confirmación de la identidad permitió comunicar formalmente que el hombre fallecido era Nicolás Eduardo Salinas, de 31 años.