El robo de vehículos cambia de escenario: crecen las motos y el delito se desplaza al interior

Un informe reveló que el delito automotor comenzó a modificar su distribución geográfica. Mientras crecen los patentamientos de motos y caen los de autos, aumentan los casos en provincias del interior y cambian las modalidades de los robos.
El delito automotor en Argentina comenzó a mostrar un cambio de tendencia durante 2026. El crecimiento del parque de motos, la caída en la venta de automóviles y una mayor participación de las provincias del interior están modificando el mapa de los robos y hurtos de vehículos, según un relevamiento del Informe de Movilidad elaborado por Strix.
El estudio indicó que, durante el primer semestre del año, los patentamientos de automóviles descendieron un 9,9%, mientras que las motocicletas registraron un crecimiento interanual del 43%. Este cambio en la composición del parque automotor comenzó a reflejarse también en las estadísticas vinculadas al delito.
Uno de los datos más relevantes fue el aumento de las operaciones de recupero de vehículos robados en el interior del país, cuya participación prácticamente se duplicó respecto de 2025. Provincias como Neuquén se sumaron a Córdoba, Mendoza y Santa Fe entre las jurisdicciones con mayor incidencia de estos hechos.
Menos violencia y más robos oportunistas
El informe explicó que el crecimiento económico y vehicular de determinadas regiones ayudó a modificar la distribución del delito, publicó Ámbito. En el caso de Neuquén, el desarrollo de Vaca Muerta aparece como uno de los factores que incrementó la circulación de vehículos y, en consecuencia, la exposición a este tipo de ilícitos.
También se observaron diferencias importantes en las modalidades empleadas por los delincuentes. Mientras que, a nivel nacional, siete de cada diez robos de vehículos se concretan mediante el uso de armas, en el interior ese porcentaje desciende al 34,5%, donde predominan los hurtos y los hechos cometidos aprovechando descuidos de los propietarios.
Esta diferencia evidencia que el delito automotor no presenta el mismo comportamiento en todo el país y que las características de cada región condicionan la forma en que se producen los hechos.
El crecimiento de las motos cambia el escenario
El estudio también vinculó esta transformación con la fuerte expansión del mercado de motocicletas, especialmente en provincias del NOA y del NEA, donde los patentamientos crecieron por encima del promedio nacional.
Frente a este escenario, los especialistas consideran que los robos de motos continuarán en aumento en los próximos meses, acompañando el crecimiento del parque de este tipo de vehículos. Desde el sector señalaron que comprender las diferencias regionales será fundamental para diseñar políticas de prevención más eficaces.
En ese contexto, destacaron que la incorporación de tecnología para el rastreo y la seguridad de los vehículos será una herramienta cada vez más importante para enfrentar un mapa del delito automotor en Argentina que se vuelve más diverso y complejo.