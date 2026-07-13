Corte de gas en Paraná: la Defensoría exigió explicaciones a Redengas

El corte de gas en Paraná y la falta de precisiones sobre las causas que provocaron la interrupción del suministro fueron algunos de los temas centrales abordados durante la reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, que contó con la participación del defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet. El funcionario aseguró que el organismo continúa recabando información y reclamó que la empresa prestataria brinde explicaciones claras a la comunidad.

Durante el encuentro también se analizaron otros asuntos vinculados con los servicios públicos y la infraestructura de la ciudad, entre ellos la suspensión del servicio ferroviario y las gestiones para reclamar su restablecimiento.

En ese contexto, Amavet realizó un balance de los temas tratados y explicó: “Estuvimos con variados temas. Todo tiene que ver con este panorama de no tener la cobertura nacional sobre los servicios. Hoy estábamos concretamente con la falta del tren. Estamos preocupados y ocupados tratando de ver qué herramientas tenemos para poder exigir que vuelva el tren”.

Reclamos por el suministro de gas

El defensor del Pueblo señaló que otra de las principales preocupaciones expresadas por los vecinos estuvo relacionada con el corte de gas registrado la semana pasada, que afectó a numerosos usuarios de Paraná.

Foto: Elonce.

Sobre ese tema indicó: “Estuvimos charlando el tema del gas que nos pasó la semana pasada. Hemos pedido informes que se han hecho y los que se van a hacer, explicando eso y recepcionando las inquietudes de los vecinos”, sostuvo.

Amavet explicó que, hasta el momento, la Defensoría no recibió una respuesta oficial que detalle las causas concretas que originaron la interrupción del suministro.

Piden explicaciones a Redengas

El funcionario remarcó que existieron comunicaciones emitidas por la empresa respecto de las tareas que se realizaron para restablecer el servicio, pero afirmó que aún no hubo información técnica sobre el origen del inconveniente.

Foto: Elonce.

En ese sentido, expresó: “Además, aseguró que no hubo respuesta oficial de Redengas al respecto. Sí hubo comunicaciones de la empresa sobre cómo estaba trabajando ante lo sucedido, pero no sobre qué fue concretamente lo que provocó la situación este corte de gas en Paraná. Estamos exigiendo que se informe a la ciudadanía qué fue lo que pasó, si se puede llegar a reiterar o no, y cuáles son las consecuencias que va a tener desde el órgano de control la empresa por no haber prestado el servicio esos días”.