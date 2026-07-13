Se incendió un colectivo de larga distancia en Paraná: bomberos apagaron las llamas en un galpón

REDACCIÓN ELONCE
Un incendio en un colectivo de larga distancia movilizó a Bomberos Voluntarios de Paraná hasta un galpón de la empresa Etacer. El fuego se originó en la zona del motor y no se registraron personas heridas, confirmó Elonce.
Un incendio en un colectivo de larga distancia generó preocupación este lunes en un galpón de la empresa Etacer, ubicado en la intersección de calles Churruarín y Ayacucho, en Paraná. El siniestro fue controlado por personal de Bomberos Voluntarios antes de que las llamas se propagaran al resto de la unidad o afectaran otras instalaciones del predio.
De acuerdo con la información brindada a Elonce, el incendio se produjo en la zona del motor de un ómnibus de larga distancia que se encontraba estacionado dentro del galpón. Al momento del hecho, el vehículo no transportaba pasajeros, por lo que no hubo que lamentar personas lesionadas.
El segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Paraná, Lucas García, explicó cómo se tomó conocimiento del incidente y cuál fue la situación con la que se encontraron al arribar al lugar. “Fuimos informados por vecinos y propietarios del lugar, en el cual había un principio de incendio en uno de los colectivos de larga distancia”, señaló.
El fuego fue controlado sin heridos
El incendio se concentró en el sector del motor y pudo ser extinguido rápidamente por los bomberos, evitando que ocasionara daños de mayor magnitud o comprometiera otras unidades que se encontraban en el galpón.