Feria de emprendedores en Paraná: una propuesta para disfrutar en vacaciones que "moviliza la economía"

REDACCIÓN ELONCE
La feria de emprendedores en Paraná continúa convocando a vecinos y turistas durante las vacaciones de invierno. Con 250 puestos, dos patios gastronómicos y múltiples actividades, permanecerá abierta hasta el 20 de julio. Elonce dialogó con el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.
La feria de emprendedores en Paraná se consolidó una vez más como uno de los principales atractivos de las vacaciones de invierno. Instalada en la periferia de la Plaza de las Colectividades, en la Costanera, la propuesta reúne a cientos de artesanos, emprendedores y anticuarios, además de una amplia oferta gastronómica y actividades recreativas para toda la familia. Desde el municipio destacaron la importante concurrencia registrada desde su apertura y las expectativas para el cierre previsto el próximo 20 de julio, coincidiendo con el Día del Amigo.
El subsecretario de Producción de la Municipalidad de Paraná, Oscar Bustamante, destacó el alcance de la iniciativa y el acompañamiento del público durante las primeras jornadas. “Quiero destacar esa feria que es la más extensa del año. Está en marcha desde el 3 de julio y se va a extender hasta el 20 del mismo mes. Tuvimos un destacado dentro de esa extensión que fue el pasado fin de semana XXL, donde tuvimos el 9 de julio con una propuesta gastronómica especial adaptada a la ocasión”, expresó.
El funcionario también puso en valor la respuesta de vecinos y visitantes, quienes recorren diariamente el predio ubicado frente al río Paraná. “Tuvimos una constante de público que visita la feria todos los días, que la recorre. Está todos los días de 10 a 21 horas. Hay 250 puestos de trabajo entre emprendedores, artesanos y anticuarios de feria con historia que están en esta ocasión trabajando, y dos patios gastronómicos”, resaltó.
Un espacio para impulsar el trabajo local
Bustamante remarcó que la feria forma parte de una política municipal orientada a fortalecer la economía social y facilitar espacios de comercialización para los productores locales. En ese sentido, señaló: “Hay una muy activa política de comercialización de parte de la gestión municipal. Es un pedido la idea de un Estado facilitador que propone la intendenta Rosario Romero y que tiene una expresión muy puntual, que es la más extensa dentro del calendario de ferias itinerantes y que afortunadamente la gente ha acompañado con este destacado que tuvimos recientemente el 9 de julio”.
Asimismo, adelantó que el cierre de esta edición tendrá un significado especial por coincidir con una fecha muy convocante. “Hay expectativa para el cierre de la feria que va a ser el lunes 20 de julio, Día del Amigo. Así que dentro de una muy extensa agenda público-privada de vacaciones de invierno”, afirmó.
El funcionario también explicó que la feria logró captar visitantes provenientes de otras provincias gracias al calendario turístico. “Esta feria coincidió con las vacaciones de Santa Fe y Córdoba. Sabemos que Buenos Aires ha quedado descalzado en ese sentido, pero para destacar que de todos modos en la agenda, si bien esta feria puntual va a llegar hasta el lunes 20, hay otros eventos, que tiene que ver con Mundo Jurásico y demás en Sala Mayo, que va a continuar después del 20 de julio”, puntualizó.
Una agenda con múltiples propuestas
Además de la feria instalada en la Costanera, Bustamante destacó que la Municipalidad ofrece distintas actividades distribuidas en otros espacios de la ciudad para complementar la agenda de vacaciones de invierno.
“Hay propuestas en los mercados municipales. Hay una agenda muy interesante en el Mercado Sud para esta semana que comienza que tiene que ver con los chicos, con talleres artísticos, literatura y música. También tenemos los destacados gastronómicos de la Feria de Salta y Nogoyá”, indicó.
Respecto del perfil que fue adquiriendo la feria, el funcionario sostuvo que el evento logró consolidarse como un paseo habitual para los paranaenses y también como una opción elegida por quienes visitan la ciudad. “Los y las paranaenses le compran a sus emprendedores, se apropian de los patios gastronómicos, saben que hay una excelente calidad y un excelente precio. Hay ofertas desde el mediodía, la tarde y a la noche”, manifestó.
Impacto económico y atractivo turístico
Bustamante aseguró que la feria no solo representa un espacio de recreación, sino también un motor para la actividad económica local. En ese sentido, remarcó la importancia del turismo y del excursionismo que llega a Paraná durante el receso invernal.
“Hay mucho turismo y excursionismo. Sabemos que la feria en ese sentido constituye un atractivo porque son un paseo privilegiado por el emplazamiento natural en la Costanera”, afirmó.
Finalmente, el subsecretario recordó el impacto económico registrado durante la edición anterior y destacó el crecimiento sostenido de estos espacios de comercialización. “El movimiento económico que arrojó fue arriba de 430 millones de pesos. Sabemos que el total de las seis ferias más grande del año pasado fue más de 1.500 millones. Son muy importante como lugar de trabajo, consolidan los emprendimientos locales, permiten generar más lugares de trabajo y movilizan la economía”, concluyó.