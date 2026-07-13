Nombraron “San Francisco de Asís” al hogar de Cáritas para personas en situación de calle

El hogar de Cáritas para personas en situación de calle cumplió este lunes su primer año de funcionamiento y, desde ahora, llevará el nombre de Hogar San Francisco de Asís. La institución, ubicada sobre calle Rosario del Tala 641, conmemoró la fecha con la realización de un mural, un almuerzo compartido y un reconocimiento al trabajo desarrollado durante estos primeros doce meses.

Al respecto, Patricia Romero, integrante de Cáritas Paraná, recordó que el proyecto nació inicialmente como un refugio invernal para hombres en situación de calle, aunque luego se transformó en un dispositivo permanente de contención.

"Hace un año empezamos a pensar la posibilidad de brindar un espacio para los varones en situación de calle durante el invierno", recordó Romero al explicar que la iniciativa surgió tras el fallecimiento de "Quito", un hombre muy conocido en Paraná que vivía en la calle y cuya historia impulsó la creación del espacio.

"En un principio el plan era abrir solamente durante el invierno. Después decidimos extenderlo hasta septiembre y luego pensamos que no podíamos dejar a los muchachos afuera durante las Fiestas. Finalmente evaluamos que era necesario mantenerlo de manera permanente", señaló.

Asimismo, destacó el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, desde los inicios. "Esto no podría sostenerse sin un trabajo en red y sin políticas públicas que acompañen este tipo de iniciativas", remarcó.

Más de 60 personas asistidas

Actualmente, el hogar tiene capacidad para alojar a 15 hombres por noche y, desde su apertura, ya pasaron por el lugar 67 personas.

Romero explicó que algunos pudieron regresar a sus ciudades de origen, otros ingresaron a comunidades terapéuticas y algunos lograron recomponer vínculos familiares. "Cada persona tiene una historia distinta. Nosotros ofrecemos un lugar para dormir, compartir una comida caliente, higienizarse, lavar la ropa y sentirse acompañado", expresó.

Nombraron “San Francisco de Asís” al hogar de Cáritas para personas en situación de calle

El hogar funciona habitualmente desde las 18 hasta las 8 de la mañana. Durante ese tiempo, los residentes meriendan, participan de distintas actividades, preparan la cena, descansan y desayunan antes de retirarse.

En ocasiones especiales, como el aniversario celebrado este lunes, el espacio permanece abierto durante toda la jornada.

Un mural inspirado en el Evangelio

Como parte del aniversario, el artista Eduardo Belatti comenzó a pintar un mural en una de las paredes del hogar. La obra representa a una persona en situación de calle descansando y está inspirada en el pasaje bíblico de Mateo 25.

"La idea es recordar aquello de 'Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber'. Muchas veces buscamos a Jesús en distintos lugares y está justamente en quien más necesita de nosotros", explicó.

El artista también incorporó la figura de San Francisco de Asís, patrono del hogar, como símbolo de fraternidad y cuidado del prójimo.

"Acá te contienen como una familia"

Durante la recorrida, Elonce dialogó con uno de los residentes del hogar, oriundo de Santa Fe, quien contó que quedó en situación de calle el año pasado. "Está muy bueno el lugar. Te contienen mucho, te acompañan en todo. Es más como una familia", expresó mientras preparaba junto a otros compañeros una salsa criolla para el almuerzo aniversario.

El joven relató que llegó a Paraná buscando mejores oportunidades de asistencia y aseguró que el hogar le permitió recuperar parte de la estabilidad en un momento muy difícil de su vida.

Una colecta récord

Durante la actividad también se destacó el resultado de la Colecta Anual de Cáritas, que este año alcanzó una cifra histórica. "Nos sorprendió muchísimo. Superamos los 90 millones de pesos, un 55% más que el año pasado. Estamos profundamente agradecidos con toda la comunidad de la Arquidiócesis de Paraná por seguir confiando en Cáritas", afirmó Romero.

También puso en valor el compromiso de los voluntarios de las distintas parroquias, quienes organizaron la campaña y recorrieron los barrios para difundir la colecta solidaria.